Horóscopo de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de septiembre

Aries

Fin de semana de renovación total en tu vida. Efectúas unos pagos atrasados de tus tarjetas de crédito. Un amor del pasado regresará para tratar de volver, pero recuerda que si te lastimó una vez, lo más seguro es que lo haga de nuevo. Tendrás pronto un entrevista de trabajo en la que te irá muy bien, así que debes estar confiado y tomar en cuenta que te encuentras en un etapa de tu vida de mucho éxito y prosperidad. Ten cuidado con problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Eres muy sociable y este sábado te invitarán a muchas fiestas, compra ropa para estrenar. Tu padre te buscará el domingo para pedirte ayuda en su casa. Los que tienen pareja comienzan a planear un viaje. Los solteros tendrán una sorpresa amorosa de alguien del signo de fuego. Tus números de la fortuna son 31, 20 y 77.

Tauro

Fin de semana para analizar tu vida económica y pensar en proyectos para alcanzar la estabilidad y prosperidad que buscas, recuerda que lo tuyo son las ventas y en este momento ya necesitas poner un negocio sin que te frenen las opiniones de los demás. Te busca un amor del signo de aire que querrá tener una relación formal, pero recuerda que para avanzar en tu vida amorosa primero tienes que dejar ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz contigo mismo. Te compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio y le pones más esfuerzo a la dieta. Ya no seas tan confiado con los vecinos, uno de ellos te tiene mala fe y eso afecta mucho tu flujo de energías. Te surge la oportunidad de salir de viaje con los amigos, aprovecha para relajarte. Tus números de la suerte son 31, 28 y 07.

Géminis

Septiembre es tu mes y las energías se hacen muy fuertes, así que aprovecha esta racha de buena suerte para sacar todos tus pendientes adelante. Tu signo siempre necesita de una pareja para sentirse completo y este fin de semana conocerás a personas con las que podrías tener algo formal. Ten cuidado con problemas de presión alta, trata de no tomar mucho alcohol si sales de fiesta. Este es un fin de semana saldrás mucho con los amigos y compras ropa y un perfume. Te ofrecen un lugar para emprender un negocio de fin de semana, hazlo para alcanzar estabilidad económica. Recuerda que es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas y limítate a dar tu opinión. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 43 y 17. Vístete de colores claros.

Cáncer

Fin de semana para salir de viaje o visitar a tus parientes, recuerda que siempre necesitas de la familia para tener más fuerza espiritual. Este viernes te vendrá un dinero extra por parte de unas comisiones. Trata de seguir estudiando o tomar cursos que te ayuden a poner tu propio negocio. No cometas los mismos errores del pasado con tu actual pareja, el amor se debe disfrutar y se fortalece con la confianza. Los solteros tendrán un fin de semana de muchas fiestas con amigos y para conocer gente. Un amigo de Sagitario o Virgo te invita de viaje. Cuidado con los dolores de estómago o problemas de intestino, trata de no comer mucho en la calle. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 02, 11 y 87. Debes mover los muebles de lugar y cambiar los espejos de sitio para que entre más abundancia a tu vida.

Leo

Este viernes de fin de mes haces un balance en el trabajo, recuerda que siempre es bueno autoevaluarte para seguir creciendo. Planeas un viaje con tu pareja para fortalecer tu relación, es momento de que dejes los celos atrás y confíes más. Los solteros conocerán a alguien del signo Piscis o Aries con quien tendrán mucha compatibilidad. Compras artículos para hacer cambios en tu casa con el fin de renovar energías. Trata de controlar tu temperamento, especialmente con tu familia, recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Fin de semana de muchas fiestas, sólo intenta controlar lo que comes y tomas. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no comentar nada de tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 71. Sigue con el ejercicio o sal a caminar por las mañanas para mejorar tus energías.

Virgo

Fin de semana de muchas fiestas y reuniones con amigos y familia por tu cumpleaños, sólo controla lo que tomas para no tener problemas digestivos al día siguiente. El viernes asistirás a una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto y para discutir tu desempeño laboral. Te invitan a un día de campo, recuerda que necesitas el contacto con la naturaleza para sentirte libre. El domingo trata de estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza. En cuestiones del amor, intenta no hablar de celos, recuerda que el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Arreglas papeles de migración para salir de viaje al extranjero. Te invitan a colaborar en una revista o algo de diseño. Tendrás un golpe de suerte el día 31 de agosto con los números 03, 22 y 81.

Libra

Viernes de renovarte por completo en muchos aspectos, recuerda que estás en la mejor etapa de tu vida y en septiembre entran nuevas energías que te harán sentirte pleno. Sigue con la dieta y el ejercicio para mejorar tu salud y aspecto físico. Cuídate de los robos o pérdida en la calle, trata de ser más desconfiado de la gente. Te busca tu jefe o coordinador para pedirte una opinión sobre un proyecto nuevo, sigue haciendo méritos para tener el ascenso y recompensa económica que tanto has buscado. Aléjate de los chismes en la familia, no critiques a nadie y trata de guardarte tus opiniones. Te busca un amor nuevo del signo de fuego que te hará vivir un fin de semana muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 04, 33 y 81. Vístete de colores fuertes para multiplicar tu buena energía.

Escorpión

Fin de semana para analizar lo que pasa en tu vida, es importante que entiendas que no todo depende de ti y que la buena racha no tarda en llegar. Mientras debes poner en orden tus pendientes para no tener tantas preocupaciones. Fin de semana de hacer arreglos a tu casa o pintarla. Estarás nostálgico por un amor del signo de Aries o Tauro que te dejó muy marcado, trata de cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja. Si estás soltero, debes salir a buscar con quién ser feliz nuevamente. Te ofrecen un trabajo de fin de semana que te ayudará mucho económicamente. Te llega una sorpresa muy grata de alguien que no veías hace mucho tiempo. Tendrás un golpe de suerte el 31 de agosto con los números 23, 10 y 77. Ese día prende una veladora anaranjada y pídele prosperidad a tus ángeles.

Sagitario

Viernes para analizar la posibilidad de un cambio de trabajo o de casa, recuerda que cuando tu signo se siente agobiado le da por irse lejos o cambiarse, pero trata de calmarte, todo se arreglará en estos días y estarás otra vez hablando de amor con tu pareja. Tus amigos te invitan a un viaje corto a una playa, hazlo para ayudarte a renovar energías. Te llega un dinero extra por unas comisiones o un regalo que no esperabas. Te enteras de la enfermedad de un familiar, te recomiendo estar cerca para apoyar moralmente. También en tu familia se acerca un embarazo. Cambias tu celular por uno nuevo, sólo trata de cuidarlo mucho en la calle. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 17. No dejes la dieta. Pon mucha atención a tus sueños, te llegará un mensaje de un ser querido.

Capricornio

Días para autoanalizarte y hacer cambios de actitud para mejorar tu vida, debes relajarte y dejar que muchas cosas fluyan para poder estar tranquilo y ser feliz. Haces pagos atrasados de tus tarjetas de crédito, trata de administrarte mejor. Ten cuidado con los chismes, tu signo es propenso a las envidias y malas vibras, así que debes aprender a identificar bien quién es realmente tu amigo. Viernes de mucho trabajo y cierre de contratos. Tomas un curso de comunicación o para hablar en público, eso te ayudará mucho en el futuro. Tu signo es uno de los más apasionados, pero trata de controlar tus impulsos sexuales para no tener problemas con tu pareja. Te invitan a una fiesta grande el sábado, sólo cuídate de las caídas o golpes. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71.

Acuario

Eres un conquistador y eso hace que siempre tengas amores nuevos en tu vida, pero ya trata de tener una pareja formal y vivir un poco más tranquilo. Fin de semana para poner en orden tus asuntos financieros y pagar tus tarjetas de crédito. Cuidado con problemas de gastritis o intestino, trata de ir con tu médico. Te invitan a una fiesta el viernes. Inscríbete a un curso de idiomas, eso te ayudará en tu futuro profesional. Intenta controlar la manera en la que comes, recuerda que se trata de ansiedad. Tendrás un golpe de suerte el 31 de agosto con los números 06, 11 y 83. Ten cuidado con una ex pareja que quiere hacerte daño por despecho, así que cuídate de sus malas intenciones y ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección en estos días.

Piscis

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería, recuerda que los días 31 de cada mes te llegará un dinero extra, así que trata de jugar los números 01, 37 y 23. A veces te desesperas porque no encuentras el amor o la persona indicada, ten calma, porque este fin de semana vendrá a ti un amor del signo de tierra que te hará sentir de lo mejor, pero debes estar muy al pendiente y mantenerte abierto a todas las posibilidades de ser feliz. Cuídate de dolores de cabeza y trata de dormir más, recuerda apagar el celular o mantenerlo lejos para que no te distraiga. Fin de semana de muchas fiestas con los amigos. Comienzas a planear unas vacaciones con tus amigos para el mes de septiembre, te recomiendo buscar el boleto de avión. Compras ropa y algunos muebles para tu casa con el objetivo de renovar energías.

