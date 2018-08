El peor defecto de Sagitario: Siempre querer tener la razón

El gran problema de los Sagitario, es que en cualquier contexto, área, o tema, siempre, siempre, quieren tener la razón, es por eso que resulta tan fácil discutir con ellos, pues nunca están abiertos a nuevas ideas, defendiendo sus perspectivas, de una manera exagerada que llega a ser hasta un poquito egolatra, pues no confían en el criterio de los demás, las cosas son como ellos dicen. A pesar de ser uno de los signos más independientes que existen, la verdad es que también es uno de los signos más codependientes, pues les aterra verse solos, razón por la cual siempre los verás acompañados.

Your remedio pal dolor de cabeza by your zodiac sign:

•Paracetamol: Leo, Tauro, Piscis

•Ibuprofeno: Capricornio, Sagitario

•Ketoprofeno: Escorpio, Géminis, Cáncer

•Naproxeno: Libra, Aries

•Aspirina: Virgo, Acuario

— Cristineyney (@cristi_neyney) May 4, 2018