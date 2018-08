Esta es la razón por la que a los Libra les cuesta materializar sus sueños

Haber nacido con el séptimo signo del zodiaco, Libra, podría ser una ganancia, pues es un signo de naturaleza positiva, con grandiosas cualidades, entre ellas está que siempre luchan, cueste lo que cueste, por la búsqueda del equilibrio y la equidad, aunque en un extremo pueden llegar a dejar de importarles lo complicado que eso puede ser, así como que en muchos casos les cuesta entender que no todo tiene un punto medio.

When a Libra is finally tired of the bullshit they won't look back and you will be history. pic.twitter.com/7H0nqX15BZ

— Libra Man (@librasign_) August 27, 2018