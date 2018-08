Escorpio: El signo más promiscuo del Zodíaco

Los nacidos bajo el signo Escorpio están destinados a vivir una vida llena de intensidad en todos y cada uno de los sentidos. Desde el trabajo hasta sus asuntos familiares, todo lo viven con gran pasión. Si hablamos del sexo, allí es donde más brillan aunque si se trata de establecer una relación sentimental, ya la cosa se complica un poco más, pues los Escorpio, se vinculan con muchas personas porque están creen que así encontrarán estabilidad, son de esas personas que nunca vas a ver solas, pues siempre se siente seguros con una pareja.

#Scorpio's love harder than any other sign.

