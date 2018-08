3 signos del zodiaco que no pueden quedarse callados cuando les confías un secreto

¿Sabes guardar secretos? La verdad es que no importa cuántas veces le pidas a alguien que no divulgue algo que le acabas de contar. Al final del día, lo que consideras un 'secreto' no siempre es un 'secreto' para otra persona y así termina sabiéndolo medio mundo, ¿te ha pasado? Pues justamente estos signos del zodiaco son los últimos a los que deberías contarles un secreto.

ARIES

Los Aries hablan tan rápido que apenas se dan cuenta de que en una conversación terminaron revelando todo aquello que juraron guardar bajo llave. A pesar de su pasión mordaz y su absoluta impulsividad, sigue siendo importante tener en cuenta la privacidad de otras personas por lo que lo que dicen lo hacen ver como que están protegiendo al otro. Entonces, no lo tomes como algo personal. Solo asegúrate de guardarte tus secretos.

GÉMINIS

Géminis no hace ningún daño pero su personalidad traviesa hace que se sienta que es insensible o descuidado con los demás. Su curiosidad innata hace que siempre tengan mucho que decir y preguntar por lo que divulgar información es simplemente parte del propósito de su alma y de la rutina diaria. Además, siempre tienen los chismes más jugosos bajo la manga. Géminis tienen que comunicar o se sentirá muy intranquilo.

ACUARIO

Cuando a Acuario le cuentas un secreto es probable que termine traicionándote, pues a diferencia de Aries y Géminis, su naturaleza es más malvada. Como un verdadero rebelde, este signo de aire es brillante, lógico y desapegado. Créanme, lo último en su mente es lealtad, calidez o cualquier cosa linda y confusa para el caso. Cuando Acuario se aburre, simplemente se desviarán de su camino para obtener cualquier tipo de reacción.

Te recomendamos en video