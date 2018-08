Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de agosto

El horóscopo de Mhoni Vidente llegó para decirte todo lo que debes saber sobre tu destino esta semana, ya sea en el amor, el dinero, la salud o tus números con mayor suerte.

Aries

Días ideales para cerrar proyectos, sólo analiza bien todo lo que te ofrecen y toma la mejor propuesta. No te enojes sin razón, recuerda que a veces tu impulso de controlar hace que seas intolerante, lo ideal es ser más paciente, sobre todo con las personas que te quieren. Si una amistad te traicionó, es mejor hacerse a un lado. Semana de mucha suerte en todo lo relacionado con el amor, por fin te llega la persona ideal para convivir en pareja, pero recuerda, amigo de Aries, no entregarte tan rápido. En cuestiones de viajes vuelves a salir y estás en juntas de trabajo; evita hablar primero, deja que los demás digan su opinión y después das la tuya. Un amor del signo de Libra o Acuario estará en tu vida para formalizar. Tu mejor día será el 28 de agosto, porque llegará una oferta de trabajo. Tus números de la suerte son 02, 13 y 29.

Tauro

Días para hacer pagos atrasados. Evita sacar créditos y comprar sólo lo que vas a utilizar. Te busca un amigo del pasado para pedirte una recomendación laboral. Ten cuidado en el trabajo, habrá despidos o reajuste de personal, trata de estar preparado por cualquier cambio inesperado. En cuestiones de salud estarás de lo mejor o por fin se irán esas energías negativas de tu alrededor. Haces trámites en Hacienda o te pones al corriente con asuntos de gobierno. Te busca un amor de fuera y hablará de quedarse contigo; podría ser del signo Virgo o Sagitario. Ya no te enojes sin razón, porque eso hace que las personas que sí te quieren se retiren de tu lado. Tu mejor día será el 29 de agosto y vendrá a ti un dinero extra. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 12, 44 y 67. Cambias el carro.

Géminis

Resuelves muchos pendientes familiares o problemas legales, recuerda que tu signo siempre será el que dirija todo en la vida de los demás, principalmente en su familia. Semana para planear un viaje con tu pareja para el mes de octubre. Enfrentarás días de mucho trabajo o auditorías. Trata de tener en orden toda tu papelería para que no tengas ningún problema con tus jefes. Eres el mejor amigo de tus ex parejas, pero trata de cerrar círculos para que puedas avanzar en todo lo relacionado con amores nuevos. Sigue con el ejercicio, que ya luces mejor. Evita los enojos y pensamientos negativos, pon en claro tus ideas. Embarazo en puerta y será de sorpresa para los Géminis que están casados. Tu mejor día es este 27 de agosto, porque cerrarás un nuevo proyectos de trabajo. Tus números de la suerte son 33, 08 y 21.

Cáncer

Semana de mucha intensidad en todo lo que realizas y más en lo laboral, sólo recuerda darle continuidad a tu proyecto personal, que es lo más importante. En el trabajo habrá cambios muy positivos para ti y pronto vendrá un aumento de sueldo o una promoción de puesto, así que no te desanimes y habla con tus jefes para te tengan en consideración. Cuidado con tu dinero, recuerda que tu signo es el más despilfarrador, por eso trata de administrarte más. Te busca un amor del pasado para hablar de volver, trata de darte otra oportunidad y no ser tan rencoroso. Tu mejor día será el 28 de agosto y pasará algo mágico. Recuerda que eres el comunicador del Zodíaco y siempre tendrás la paciencia para escuchar y que otros aprendan de ti, así que trata de estudiar psicología. Tus números de la suerte son 34, 60 y 99.

Leo

Días para no pensar, sino actuar en todo lo relacionado con el trabajo o proyectos, recuerda que tu signo es líder laboral, así que trata de hacer una junta y empezar a crear un nuevo futuro para ti. Ya es tiempo de dejar de soñar para poner los pies en la tierra y poner ese negocio que tanto has tenido en la cabeza. Cuidado con los dolores de espalda o cuello, es por tanta tensión nerviosa o corajes guardados. Empieza un régimen de ejercicio y trata de cambiar la alimentación para que te sientas más saludable. Tu mejor día será el 29 de agosto, porque tendrás la oportunidad de tener juntas con personas muy importantes o cerrar negocios que serán muy prósperos. Pinta tu casa o mínimo tu cuarto para que tu energía se renueve y te sientas con más ánimo para emprender lo que más deseas. Tus números de la suerte son 09, 21 y 45.

Virgo

Sigues con tu buena suerte. Recuerda que entras en tu etapa de cumpleaños y eso hace que tu energía positiva crezca más, así que trata de prender una veladora blanca el día de tu cumpleaños y pedir lo que tanto deseas, ya que se te dará. Evita platicar tanto tus planes para que no te los salen. Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo. Sigues con el ejercicio y la dieta, no los dejes. Cuidado con las infecciones de la piel o los ojos. En el amor a veces piensas en volver con tu ex pareja y es normal, pero recuerda que para atrás, ni para agarrar impulso, así que cierra círculos y conoce personas nuevas. El 28 de agosto será tu mejor día, tendrás un golpe suerte con los números 32, 10 y 99. En el amor te seguirá rondando alguien de Acuario o Piscis que hablará de formalizar. Cuidado con los chismes, no platiques tus asuntos personales.

Libra

Semana de mucho ánimo para salir adelante y establecer un plan de trabajo para visualizar un mejor futuro. Preparas un viaje corto para visitar a familiares. Necesitas dejar tu carácter tan fuerte para no sentirte mal después de una discusión con tu pareja o familia. Días de mucho trabajo y cambios de proyectos. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que a tu signo no le gusta estar solo, así que date la oportunidad de escuchar. Recibes un regalo sorpresa y eso te pondrá de buen humor. Hablas de poner un negocio, recuerda que lo tuyo son las ventas. Compras muebles para tu casa. Vas con el dentista. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto, pues te hablan de otro trabajo o tus jefes para darte una compensación económica. Cuídate del dolor de espalda o estómago. Tus números de la suerte son 05, 44 y 21.

Escorpión

Semana para hacer propuestas laborales para que todo funcione mejor. Recuerda que tu signo es muy creativo y siempre está creciendo profesionalmente. Serán días de muchos festejos o eventos sociales, así que trata de sonreír para que todo mundo te vea de lo mejor. Te busca un amigo para pedirte dinero prestado. En el amor será una semana para conocer a personas muy afines a ti. Recuerda que tu signo es el más sexual, así que trata de encontrar a alguien de Aries o Leo, que son muy compatibles contigo. Tu mejor día será el 29 de agosto, porque tendrás una sorpresa económica. Recuerda ser más discreto en tu vida privada para no tener problemas de chismes en tu trabajo. Te busca tu ex pareja, trata de hablar y analizar lo que pasó y saber si te conviene volver. Tus números de la suerte son 42, 11 y 08.

Sagitario

Esta semana será óptima para reinventarte por completo y tener toda la buena actitud para salir adelante. Recuerda que a tu signo lo domina el bienestar económico y siempre lo está buscando, así es que es tiempo de hacer un patrimonio en tu vida. Sigues con esa buena racha de juegos de azar con los números 21, 33 o 56, sólo trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Tu mejor día será el 29 de agosto. Sigue con la dieta o haz más ejercicio para que tu energía se renueve más rápido y te sientas de lo mejor. Tendrás juntas de trabajo para cambios muy positivos. Los Sagitario que están casados o en pareja seguirán muy estables. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines y serán de Leo o Aries. Vuelve a estudiar o sigue con tu carrera. Arreglas papeles de una demanda y se resuelve a tu favor.

Capricornio

Semana para estar pensativo, pues te verás envuelto en un problema personal que no sabes cómo resolver, sólo trata de decir la verdad y verás que todo regresa a la normalidad. Recuerda que tu signo vive de emociones, así que date ánimo para hacer cosas diferentes y ser feliz, pues somos lo que pensamos. Tomas un curso de idiomas. Te buscan tus abuelos o te invitan a un festejo familiar. Preparas un viaje o te vas de vacaciones en septiembre. Haces pagos de colegiaturas. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto, porque te llegará una propuesta de trabajo. Te buscan amores nuevos y serán de Tauro o Géminis. No quites tu negocio, sólo dale tiempo para que funcione más o trata de pintarlo de colores fuertes. Tus números de la suerte son 30, 21 y 09. Tu lema será: no rendirte sin antes luchar.

Acuario

Semana con muy buenas noticias a tu alrededor, recuerda que tu signo siempre se desarrolla mejor cuando tiene estabilidad emocional. Tus jefes te darán un reconocimiento por tu gran desempeño profesional y dedicación a tu trabajo. Vienen días de abundancia económica, trata de invertir en un negocio. Planeas un viaje o decides ir de vacaciones con tu pareja. Te compras ropa o cambias de look. Te busca un amor nuevo de Aries o Virgo. En tu casa te pedirán ayuda para resolver algo legal o una deuda atrasada. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto porque llegará una nueva oportunidad de trabajo. Ya no seas tan tímido, es tiempo de decirle a esa persona que la amas. Cuida a tu padre, porque estará enfermo. Tu lema de la semana será: siempre tener fe. Tus números de la suerte 21, 04 y 15.

Piscis

Semana de pendientes y presiones de trabajo. Recuerda darle tiempo a los problemas, pues en su momento se resolverán. Viene un cambio muy significativo en tu vida, trata de estar con tu mente muy positiva para que recibas todas las buenas noticias. Sigue con el ejercicio, que eso te ayuda a estar mejor de salud. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Sabrás del embarazo de una hermana. Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas o propuestas de trabajo en tu oficina. Recuerda que eres un líder social y eso te ayuda a manifestar tu interés de crecimiento. Tu mejor día será el 29 de agosto, porque los astros se pondrán a tu favor y la fortuna te llegará, así que enciende una veladora amarilla y pide lo que necesites. Tus números de la suerte son 34, 21 y 77. Los Piscis solteros seguirán así un tiempo para disfrutar más la vida.

