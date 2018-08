Horóscopo de hoy: domingo 26 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Puede que sea hora de revelar el pasado en lo que respecta a tu vida amorosa y centrarte en poner en práctica el trabajo requerido para crear el tipo de vida romántica con la que has soñado. El amor está en camino, pero ¿estás dispuesta a hacer el trabajo pesado que te llevará recibirlo? Manténte abierta al cambio.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tus esperanzas, deseos y sueños podrían hacerse realidad este fin de semana cuando se trata de amor. Es posible que puedas conocer a alguien especial mientras estás con amigos o haciendo algo que disfrutas. Esto se perfila como uno de esos momentos en los que es bueno volver a creer en el romance. ¡A disfrutar!

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Cuando se trata de lo que quieres para tu vida a largo plazo, las cosas se dan muy bien. Sin embargo, en cuestiones del corazón, puede que necesites reconocer que estás anhelando algo más profundo que solo los restos. Mientras tanto, si estás en una relación amorosa no saludable, verás la luz.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si una relación o una historia de amor se ha vuelto demasiado intensa, hasta el punto en que es una montaña rusa emocional, es hora de seguir adelante. Aferrarse a esta persona no va a hacer que vengan y comiencen a hacer las cosas a tu manera. Debes saber que hay muchos más peces en el mar. No puedes forzar el amor.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Si bien es posible que te sientas un poco emocional este fin de semana, tómalo como una señal de que debes despejar algo que has estado reteniendo durante demasiado tiempo. Ya sea que se trate de un ex amante, algo no del todo correcto para su nuevo amante, o de los temores sobre su amor y su deseabilidad, es hora de dejarlo ir. Si tienes un compañero, podrías dar un gran paso financiero.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Has estado trabajando duro en tu vida amorosa, limpiando la basura y trabajando para romper viejos hábitos y patrones. Este fin de semana, podría recibir una recompensa por todo su arduo trabajo en la forma de un socio potencial que valga la pena. ¿Adjunto? Tú y tu amor llevan las cosas al siguiente nivel.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Recuerda que debes tener en cuenta cuánto te sacrificas por el amor. Si alguien no puede apreciarte por ti, sin tener que ir más allá para ellos, es probable que no te valoren. Mereces mucho más que eso.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si has estado lidiando con una historia de amor deslucida o te sientes totalmente insatisfecho cuando se trata de romance, eso podría cambiar este fin de semana. O bien te encontrarás despidiéndote o encontrándote con alguien más adecuado para ti. Si están enamorados, usted y su bebé podrían profundizar / solidificar su vínculo.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Este fin de semana podría hacerte sentir nostálgico o en tus sentimientos, pero permitirte llorar podría ser la limpieza que necesitas. Sin embargo, trate de no quedar atrapado en el pasado o lo que podría haber sido. Enfócate en el ahora. No permita que la inseguridad lo engañe para que tema lo peor en el amor. Eres amado.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede que tengas un momento de a-ha este fin de semana cuando se trata de un asunto relacionado con el amor, específicamente donde puedes estar reteniéndote demasiado a un ideal en la forma en que deberían ser las cosas cuando se trata de una relación o un amante. Es hora de aflojar un poco el agarre. Deja que el amor te sorprenda.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se te pide que descubras lo que realmente quieres cuando se trata de amor este fin de semana. Si has temido por la vulnerabilidad, se te pedirá que enfrentes esos temores y seas honesto contigo mismo acerca de tus deseos más profundos. Las parejas pueden necesitar tener una conversación sobre dinero y finanzas.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Se trata de ti este fin de semana, ya que te recuerdan que no tienes que perseguir a alguien para amarte de la manera que quieres ser amado. De hecho, si has estado involucrado en un romance que te ha quitado más de lo que te da a cambio, tienes luz verde cósmica para despedirte. Elígete a ti

