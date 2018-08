Estos son los tres signos más tímidos del zodiaco ¿Estarás aquí?

Si la timidez es parte de ti, descubre si este rasgo está relacionado con el signo zodiacal que te rige.

Acuario

Los acuarianos encabezan la lista de los signos más tímidos del zodiaco. Están muy pendientes del qué dirán, de la opinión de otros para actuar. Por esta razón, este signo del zodiaco es fácilmente manipulable tendiendo a establecer relaciones tóxicas y peligrosas.

A los acuarianos les encanta recibir halagos y les molesta las críticas.

Cáncer

Las personas del signo cáncer demuestran su timidez manteniéndose callados, las personas nacidas bajo este signo se esfuerzan por pasar inadvertidos, los pone nerviosos ser centro de atención. Les desagrada ser observado por los demás ya que se siente juzgado y muy vulnerable.

A las personas de este signo les cuesta expresar sus sentimientos razón por la que les cuesta encontrar pareja y hacer amigos. Pero una vez entran en confianza pueden llegar a ser personas muy cariñosas, divertidas y con un gran sentido del humor.

Virgo

Parte de la timidez de las personas nacidas bajo este signo tienen que ver con su inseguridad y baja autoestima. Se consideran personas inútiles y menos que los demás.

No les gustan las relaciones sociales o mantenerse en grupos grandes. A los Virgo les cuesta hablar o acercarse a personas desconocidas y generalmente no suelen contar cosas de su vida privada a no ser que se sientan plenamente cómodos.

Te recomendamos el video: