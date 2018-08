Aries: la mamá más divertida y fértil del zodiaco

Peace out Australia… off to New Zealand. Thanks for the good times, the great memories! See you again soon. – Céline xx… . Peace Australie, maintenant en route vers la Nouvelle-Zélande. Merci pour les bons moments et les merveilleux souvenirs ! On se revoit bientôt. – Céline xx… . 📸 : Mondo Wang . #CelineDionLive2018

