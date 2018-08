El peor defecto de los Aries: ¡Querer que todo se haga a su manera!

El signo Aries no solo es el primer signo del zodiaco que simboliza el renacimiento, también tiene cualidades que no siempre son las mejores. Uno de los principales defectos de las personas nacidas bajo este, es que pecan de autosuficiencia, esto significa que siempre van a querer resolverlo todo solos, sin pedir ayuda, y eso, en muchos casos empeora todo. También suelen ser agresivos con sus comentarios y posturas, son cero flexibles cuando tienen un planteamiento por lo que terminan siendo muy autoritarios.

That's cool.

Aretha Franklin is an Aries

Maya Angelou is an Aries.

Mariah Carey is an Aries.

Chaka Khan is an Aries.

Marvin Gaye is an Aries.

Pharrell is an Aries.

Diana Ross is an Aries.

Jill Scott is an Aries. https://t.co/ohL6ElPdTP

— ♈️☀️~Femme~🌙♌️ (@FeministaJones) August 24, 2018