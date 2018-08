Descubre qué te deparan los astros este sábado 25 de agosto

ARIES

No intentes pelear con tu pareja por errores del pasado, piensa que lo mejor está por venir y que quizá tu personalidad a veces te vuelve muy necia y no siempre tienes la razón.

TAURO

Mantén la calma, vienen cambios inesperados, es momento de mantenerte firme y tranquila. Debes tener más confianza en ti misma y en lo valiosa que eres.

GÉMINIS

Es momento de que des un paso adelante en el amor, aunque a veces te cueste trabajo comprometerte, esa persona que te quita el sueño es la indicada, no dejes que tu inseguridad lo arruine.

CÁNCER

Tienes que dejar de ser tan obsesiva, aprende a fluir y a disfrutar el proceso. A veces te centras en el objetivo y dejas de disfrutar lo que ocurre a tu alrededor.

LEO

A veces sueles ver las cosas de un color que no son, si estás enamorada no dimensionas la realidad y tiendes a idealizar a las personas, no te precipites, ve con calma.

VIRGO

No permitas que tu pareja o la persona con la que sales te haga sentir que no eres buena, a veces tienes una forma diferente de vivir y no a todos encanta.

LIBRA

No te dejes llevar por lo que sientes y si lo haces, sé cautelosa, estos días estarás muy irritable y podrías echar a perder una relación hermosa, no hieras a los que te quieren bien.

ESCORPIÓN

Hoy estarás particularmente sensible, querrás que las cosas sucedan como tú las quieres, es momento de ser más flexible y aceptar que tu ego a veces te juega malos ratos.

SAGITARIO

Deja atrás tus hábitos poco saludables, toma la energía necesaria para salir y correr o moverte, eso te ayudará a descansar más y a relajarte.

CAPRICORNIO

Trata de manejarte con cautela, a veces sientes que no estás avanzando, pero todo requiere de un esfuerzo extra, sé amable contigo mismo y no te exijas tanto.

ACUARIO

La suerte estará de tu parte, es necesario que al menos hoy intentes ser más asertiva con las decisiones que tomas, no dejes que los impulsos se apoderen de ti.

PISCIS

No te metas en discusiones ajenas ni trates de arreglar problemas que no son tuyos, deja que las cosas se calmen y que cada persona de tu entorno resuelva las situaciones como mejor les parezca.

