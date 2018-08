Así es como la Luna llena en Piscis ayudará a que encuentres el equilibrio en tu vida

La luna llena estará ejerciendo su poder sobre nosotros de nuevo y será un evento especialmente mágico porque estará en el signo soñador de Piscis.

La Luna llena en Piscis es tanto mística como encantadora y trae grandes beneficios a tu vida, sin importar el signo del zodiaco que tengas. Piscis está simbolizado por los dos peces, nadando en direcciones opuestas. Esto simboliza la perfección y la complejidad del agua que hace que las cosas fluyan de manera especial. Ésta es la razón por la que los nacidos bajo este signo tienden a ser soñadores, compasivos y artísticamente dotados.

Neptuno es el planeta regente de este signo y aunque puede ser muy confuso y ambiguo, este planeta prefiere ver el mundo con una mirada rosa. Es soñador y lleno de posibilidades, pero también es una especie de mera ilusión.

La lunación en Piscis llegará a su punto máximo este domingo 26 de agosto a las 7:56 a.m. ET. Piscis es el último signo del zodíaco, y esta luna llena es una culminación espiritual de la luna nueva de Piscis el 17 de marzo.

Reflexiona sobre tus sueños y emociones durante este tiempo. ¿Qué tan lejos has llegado desde entonces? La energía de Piscis nos recuerda que debemos tener fe y dejarnos llevar por el misticismo del Universo. Piensa en qué tanto has aprendido¡y cómo has crecido emocionalmente. Esto será prueba de que el universo te respalda. Piscis se trata de dejar ir para que las cosas fluyan y encuentres el balance en tu vida.

