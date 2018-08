Estos 3 signos del zodiaco tendrán mucha suerte los próximos días gracias a la entrada de Virgo

La temporada de Virgo es un cambio notable en la energía de varios signos ya que busca aclarar todo aquello que habías sentido estancado. Siendo el signo de Tierra mutable que es Virgo, estamos a punto de sentirnos más fundamentados, introspectivos y capaces de tomar decisiones sabias. Después de lo malos que han sido los planetas retrogrados en los últimos meses, finalmente Virgo llegará a levantar a algunos signos.

VIRGO

Es oficialmente tu temporada, así que regocíjate y saborea el impulso de energía que te golpeará en los próximos días. Es durante esta temporada que todos tus logros y cualidades positivas estarán iluminados por el sol, brillando para que todo el mundo los vea. Es un período de construcción de confianza, magnetismo y poder dinámico. Es cuando miras hacia atrás en el año que has tenido y te das las gracias por ser resistente y fuerte. Reconoces lo lejos que has llegado y, chico, el cosmos sabe que has llegado lejos. Por muy emocionante que sea este periodo, úsalo como una oportunidad para empezar a hacer un plan para el año que viene.

LIBRA

Quizá comiences a sentir que todos voltean a verte con interés y que muchos de tus amigos te han estado buscando para hacer planes espontáneos. Esto es porque Venus está en Libra y también es tu planeta regente, haciendo de esto un momento ridículamente increíble e increíblemente romántico para ti. Tal vez estés encantando con tu brillo a cada persona que conoces y hasta puede que te enamores. Sin embargo, el amor más grande que vas a experimentar es el amor que tienes por ti misma. Es hora de que te recuerden qué alma tan bella eres realmente y de recordar por qué todos en tu vida tienen tanta suerte de conocerte.

PISCIS

Piscis será la estrella del espectáculo los próximos días. Como la luna llena en Piscis refleja la luz del sol de Virgo, ya que forma un gran trígono esclarecedor y estructurador con Saturno y Urano, te sentirás estabilizada al experimentar las olas de energía de galvanización cayendo sobre ti. Las lunas llenas son un período de revelación y recompensa; es cuando la culminación de todos tus pensamientos, energías y decisiones alcanza su punto máximo, y cuando se eleva en nuestro cielo, descubrirás una verdad más grande sobre tu realidad. Te sentirás protegida durante los próximos días así que es momento de atreverte a hacer aquello que tenías en pausa.

Te recomendamos en video