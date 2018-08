Descubre qué te deparan los astros este jueves 23 de agosto

ARIES

Cumple con tus obligaciones, es necesario que pongas en orden tu vida y para lograrlo necesitas organizarte y tener prioridades.

TAURO

Hay un festejo en puerta, será un momento para conocer a más personas y ampliar tus horizontes, ábrete a la gente, intenta no ser tan seria.

GÉMINIS

Deja de ser tan obsesiva, las cosas a veces pasan y no están relacionadas con nada del exterior, es momento de relajarte y comenzar a fluir.

CÁNCER

Vienen cambios en lo profesional, intenta estar abierta y no centrarte sólo en lo negativo, el cambio implica que la energía se mueva, aprovéchala para que sea a tu favor.

LEO

Mejora tus relaciones sociales, deja que la gente te conozca, no seas negativa, ábrete a los demás y disfruta la vida.

VIRGO

Tienes que aprender a controlar tu carácter, sueles ser impulsiva y no te das cuenta si hieres a los demás con tus palabras. La gente no tiene la culpa de tu mal humor.

LIBRA

Por fin lograste dejar de lado los problemas o al menos les has encontrado una mejor solución, mantente firme y evita el conflicto.

ESCORPIÓN

Por fin la balanza de lo económico se inclina hacia ti, es momento de que ahorres y planees, no gastes todo lo que llegue a ti sin pensarlo primero.

SAGITARIO

Habrá algunos problemas en lo familiar, llevas tiempo descuidándolos y ellos han estado de manera incondicional para ti, intenta solucionarlo.

CAPRICORNIO

Hay movimientos en lo personal, te sientes atraída por una persona que tiene un compromiso, intenta no meterte en problemas.

ACUARIO

Te gusta lo nuevo, el cambio y el progreso, es momento de que le hagas caso a tu intuición, no te fallará.

PISCIS

No te dejes llevar por el momento, al principio todo parecerá tranquilo, pero con el tiempo las cosas podrían no salir tan bien. No tomes decisiones por impulso.

