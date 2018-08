La lección de amor que debes recordar para ser feliz esta semana, según tu signo del zodiaco

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Las batallas que estás atravesando hoy eventualmente se convertirán en recordatorios para el futuro sobre cuán fuerte eres y cómo puedes manejar cualquier cosa que este mundo te depare.

Tauro: del 20 de abril al 20 de mayo

Recuerda que puedes decir que no. Tómate un día de salud mental. De vez en cuando debes ponerte primero para hacer un cambio verdadero, incluso si eso te resulta incómodo.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Algunas personas nunca quedarán impresionadas con tus logros, por lo que debes centrarte en impresionarte a ti mismo y sentirte orgulloso de lo lejos que puedes llegar cuando te lo propones.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Podrían haberse distanciado de ti, podrían estar a millas de distancia, o podrían estar en el cielo, pero aún te quieren. Ellos siempre te amarán.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

La perfección es inalcanzable, así que mantente enfocado en hacer lo mejor que puedas y no te culpes si no te alcanza.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Es normal tener la tentación de hablar con ellos de nuevo. Pero sabes que ya no pertenecen a tu mundo. No te engañes creyendo que ellos merecen una oportunidad más.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Elegir perdonar a otra persona no te debilita y se acerca fácilmente. Se necesita fortaleza para ser la persona más grande cuando podrías agacharte fácilmente a su nivel.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

El cambio da miedo, pero es mejor que permanecer en el mismo lugar durante toda su vida. Tienes que moverte para crecer.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Has perdido mucho últimamente, pero también has ganado perspectiva, optimismo y una nueva dirección en la vida. No dediques todo tu tiempo a pensar en lo negativo y enfócate en lo positivo.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Es posible que te sientas más torpe estos días, pero te estás moviendo hacia tus objetivos. Eso es mucho mejor que correr en la dirección incorrecta.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

No permitas que personas tóxicas te convenzan de que es peligroso tener un corazón blando. Nunca permitas que una mala experiencia te convierta en un escéptico.

Piscis: del 19 de febrero al 20 de marzo

Tú eres la razón por la que alguien va a sonreírle a su teléfono los próximos días así que no olvides de enviar un mensaje casual a esa persona que extrañas.

Te recomendamos en video