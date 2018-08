Descubre qué te deparan los astros este miércoles 22 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La atención se centra en tu carrera y tus ambiciones,. Debes estar de humor para darlo todo y llegar a la cima. Al mismo tiempo, es posible que estés buscando algún tipo de elogio o reconocimiento por tu trabajo. Celebra tus triunfos y otros te seguirán.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Puede ser difícil concentrarte en el trabajo hoy pues estarás pensando en una escapada fuera del entorno de siempre. Este podría ser el momento perfecto para planear un viaje al extranjero o para hacer una excursión de un día al lugar que ha estado esperando visitar. Aunque si no puedes salir de viaje, aún puedes encontrar un poco de diversión para entrar.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede que te sientas un poco malhumorada hoy. Si ese es el caso, pasar un momento íntimo con la persona que amas debería levantarte el ánimo. Si estás soltera, estarás anhelando algo más profundo ahora y abrir tus opciones funcionará. Puedes atraer lo que deseas al reconocer que lo mereces.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La atención se centra en las alianzas de hoy, y es posible que te den ganas de un poco de mimos y atención tierna y amorosa de alguien que amas. Mantente abierta a recibirlo, pero no dudes en pedirlo si lo quieres . Por otro lado, alguien puede necesitar tu ayuda. Trata de no postergar demasiado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy estás obsesionada con el trabajo y la salud, lo que significa que es un buen momento para abordar las cosas pendientes en tu lista de tareas y hacer cosas buenas para tu cuerpo. Al mismo tiempo, cuando se trata de las personas con las que trabajas, solicita su ayuda si es necesario. No cargues con todo el peso sobre tus hombros.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El amor y el romance pueden estar en tu cerebro hoy, ya que te encuentras con ganas de ambos. Si estás soltera, existe la posibilidad de que puedas conocer a alguien nuevo. Aunque a quién conozcas y cómo te encuentres con ellos depende de la diversión que estés teniendo. Dale algo de atención a tu vida creativa.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El hogar y la familia son el centro de atención hoy, ya que necesitas tiempo para alejarte del mundo. El tiempo que pasas con tus seres queridos puede ser justo lo que necesitas, así como una comida casera. Mientras tanto, si te sientes nostálgica, trata de no quedarte atrapada demasiado en el pasado.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy eres una esponja de la información, lo que significa que tendrás que ser consciente de todo aquello que estás absorbiendo y de las conversaciones que estás teniendo. Mantén las interacciones productivas, evitando noticias negativas y personas negativas si es posible. Mientras tanto, habla desde el corazón.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Estás de humor para derrochar un poco hoy, pero ten cuidado de no dejar que la gratificación instantánea se interponga en tu camino, en lo que respecta a cómo administras tu dinero. Aún así, si puedes, date un capricho hoy. Aunque reconozca que tratarse a ti misma no siempre tiene que ver con gastar dinero.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se trata de ti y de cómo te sientes hoy por eso es posible que sientas tu corazón a mil por hora. No seas tímida para que las personas sepan cómo te sientes, ya que no solo te ayuda a satisfacer tus necesidades, sino que también ayuda a los demás a conectarse contigo también. En otras palabras, no estás sola.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es posible que descubra que no tiene mucha energía hoy en día y eso se debe a que su cuerpo (y el cosmos) lo están presionando para que disminuya la velocidad y tome un tiempo de espera. También podrías tomarte un descanso de las redes sociales, ya que todo el "ruido" podrías ponerlo en un estado de pánico. Por ahora, concéntrate en la paz y la tranquilidad.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tus amigos son una fuente de apoyo para ti hoy, así que comunícate con ellos cuando sea necesario. Mientras tanto, trabajar en nombre de una buena causa hoy podría proporcionarle el combustible que necesitas para enfrentar los desafíos que el mundo ha estado sacudiendo su camino. Al hacer el bien en el mundo, mantienes el buen funcionamiento.

