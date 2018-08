Estos 3 signos del zodiaco encontrarán el amor esta semana

Esta semana de agosto será de mucha suerte en el amor para estos tres signos del zodiaco. Los astros les deparan encontrar su verdadero amor, solo deben estar dispuestos a recibirlo.

Mira si tu signo está en la lista y prepárate para enamorarte:

-Tauro: es uno de los signos del zodiaco más testarudos, si eres Tauro sabes que debes bajar esa muralla que tienes, permitir que las personas te conozcan. Hay una amistad muy especial en tu vida que ya está lista para ser algo más, permite conocerlo mejor y olvida las preocupaciones.

-Géminis: ya en este 2018 encontraste el amor propio, te convertiste en una persona fuerte e independiente y eso es lo mejor que te pudo suceder pero ya es hora de que otra persona te llene de amor. Hay alguien en tu trabajo que está dispuesto a llenarte de cariño, afecto y amor como nunca antes lo habías experimentado, está atenta a las señales y atrévete.

-Virgo: este año ha estado lleno de citas, has salido con varios chicos pero ninguno ha sido el correcto, esto sucede ya que no has visto lo que quieres ver. El amor de tu vida siempre estuvo a tu lado, esta semana es la ideal para darte cuenta que ese chico especial ya está en tu vida desde hace mucho tiempo.

