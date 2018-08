3 consejos de vida para ser feliz según tu signo del zodiaco

¿Alguna vez has sentido que tu apariencia física no es lo suficientemente atractiva como para que todos te amen? Quizá pienses que estar soltera no te está llevando a nada y que deberías de estar logrando tus objetivos más ambiciosos como crees que lo están haciendo todos los demás. Es muy fácil auto exigirte y sabotearte pero esto es una actitud tóxica que debes dejar atrás. Los astros te ayudarán a encontrar tu camino y sis sigues los consejos para tu signo del zodiaco, podrás ver tu mundo con otros ojos.

Aries (Del 21 de marzo al 19 de abril)

1. Concéntrate en los problemas de tu vida personal que necesitan abordarse, en lugar de posponer y centrarte en los estímulos externos (como viajar o trabajar) que usas para tratar de distraerte.

2. Aprende a meditar. En realidad todos necesitamos un poco de meditación pero Aries es tan inquieto que debe aprender a quedarse quieto y a vivir el momento sin pensar demasiado.

3. Haz una cosa muy pequeña, pero significativa todos los días para otra persona. Esto ayudará a recordar cuánto está sucediendo en el mundo fuera de tu burbuja.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

1. Escucha más de lo que hablas.

2. Acepta que no puedes controlar los sentimientos de otras personas, solo los tuyos.

3. Encuentra más cosas que te hagan feliz y de las que no necesitas depender de nadie más, como hacer ejercicio o tomar una clase, o leer un libro cada mes. Esto te recordará que tus seres queridos son lo más importante, pero también que necesitas encontrar la satisfacción en ti misma.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

1. Cuando sientas que estás molesta, comienza a abordar tus sentimientos en lugar de enterrarlos y evitarlos. Puedes abordarlos mediante la escritura o hablando con tu mejor amigo o incluso ir a terapia.

2. Trabaja en formas pequeñas en las que puedas ser una mejor amiga y prueba algo nuevo cada mes. La clave es hacer cosas pequeñas, como enviar un mensaje de texto a alguien que quieras mucho o llamar a ese amigo con el que no has hablado en mucho tiempo. Incluso peudes intentar enviar una postal real, Cuando comienzas con cosas más pequeñas, todo parece mucho menos intimidante y mucho más fácil de mantener.

3. Piensa en cada cosa en la que debes comprometerte al cien y mejorar tus áreas de debilidad. Aprende a convertirte en alguien entusiasta y confiable.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

1. Trabaja en tu habilidad para perdonar. Esto no solo significa perdonar a alguien de frente cada vez; a veces es igual de útil e importante perdonar a alguien internamente y soltar la ira que sientes, para tu propio beneficio y felicidad.

2. Encuentra una actividad física que te permita desahogarte y comprometerte con ella una vez a la semana. Puede ser una actividad física como el yoga o algo tan intenso como la escalada en roca o hasta formar parte de un grupo de baile.

3. Intenta algo que te permita hacer amigos fuera de tu zona de confort con las personas de siempre. Puedes inscribirte a una clase de ejercicios, un grupo de voluntariado o hasta un club de teatro. Es hora de que te des la oportunidad de diversificar y conocer personas que son diferentes a ti.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

1. Desarrolla algo más de humildad tomando una clase en un tema del que no sabes nada, pero que siempre te haya fascinado.

2. Conoce a un compañero de trabajo con el que nunca ha hablado mucho en el pasado. Habla de cualquier tema con esa persona y trabaja en ser alguien que escucha y recuerda cosas sobre otros. Ese es un detalle que todos agradecerán.

3. Sé generosa contigo misma. Siempre estás haciendo cosas reflexivas para otras personas, pero está bien tomarse un descanso y hacer algo bueno para ti: un día de spa, una tarde tranquila en casa, una deliciosa comida en un restaurante, lo que te hace feliz y te relaje.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

1. Deja de mirar tu teléfono antes de ir a la cama. Media hora antes de acostarte, pon tu teléfono en un lugar donde no puedas alcanzarlo fácilmente.

2. Encuentra tres cosas más a largo plazo que te harán sentir mejor o más relajada en lugar de ir siempre a cosas como ir de fiesta, de compras o a comer. Cosas como el alcohol y la comida y las compras son geniales pero necesita encontrar 3 soluciones a largo plazo que te ayuden con tu ansiedad. Prueba salir a caminar, asistir a terapia, hacer comidas más saludables o leer un libro de autoayuda. De verdad que descansará tu mente.

3. Invierte más energía en los amigos que siempre están para ti y te hacen feliz pero que a veces olvidas. Aprende a distinguir en los que te hacen bien y los que sólo están a ratos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

1. No mires tu teléfono cuando estás con tus amigos. Ponlo en silencio, en tu bolso y deja de mirarlo. Verás cómo vivirás momentos más divertidos sin necesidad de compartir o revisar nada en tus redes sociales.

2. Deja de pensar demasiado. Puedes tomarte un tiempo para hacer las cosas y pensar a profundidad si es necesario, pero a veces sólo basta con decir "sí" o "no" en vez de poner el "por qué" y "pero" a todo.

3. Absorbe más contenido en tu vida que te ayude a tomar decisiones y opiniones por tu cuenta: haz un esfuerzo para leer las noticias todos los días (incluso 5-10 minutos son excelentes), lee más libros, mira documentales, ve a conferencias, mira conferencias en línea, leer artículos de publicaciones acreditadas. Trae más contenido a tu vida que te ayude a aprender y descubrir cómo te sientes con respecto a las cosas, en lugar de solo asumir las opiniones de tus padres o amigos sin intención.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

1. Haz una inmersión real, intimidante y honesta en por qué luchan con celos y secretismo. Haz esto de la manera que creas que más te ayudará: libros de autoayuda, seminarios en línea o conferencias, terapia, hablar con tus seres queridos. Lo que sea que te ayude a descubrir por qué luchas con la necesidad de controlar las cosas y mantener las cosas de los demás.

2. Pasa menos tiempo en las redes sociales. Nadie te está diciendo que renuncies a ello, sino que pases menos tiempo, incluso si eso significa que estás en ella diez minutos menos por día al principio y sigues ascendiendo desde allí. Así es como parecerá manejable y factible a largo plazo.

3. Encuentra un pasatiempo muy específico que no esté relacionado con lo que haces en el trabajo y haz tiempo para hacerlo al menos una vez a la semana.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

1. Escribe una lista de cosas que quiere lograr al comienzo de cada mes. Luego realiza un seguimiento durante todo el mes y revísala al final de cada mes. Haz estos objetivos mensurables y tangibles.

2. Házte responsable de tus objetivos, resoluciones y ambiciones para 2018 hablando con tus amigos sobre ellos, recibiendo consejos de personas de confianza y premiándote hacer aquello que es importante para ti.

3. Sé más organizada. No tienes que dar un vuelco a tu vida, pero empieza a crear pequeños hábitos que te ayuden a sentir que tienes más control sobre los pequeños detalles de tu vida.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

1. Encuentra más formas de relajarte fuera del trabajo. Haz algo que te quite de la mente todo lo que tenga que ver con lo que haces en tu jornada laboral, verás como al día siguiente te sentirás más descansada y relajada.

2. Deja de responder mensajes de trabajo no urgentes después de las 7 p.m. todas las noches.

3. Haz más voluntariado. Ayuda en una organización sin fines de lucro una vez al mes o realiza colectas que beneficien a causas importantes. En realidad no tienes que invertir demasiado tiempo en ello, basta con encontrar alguna forma sana de retribuir regularmente en tu vida cotidiana.

Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

1. Aprende a apoyarte más en tus seres queridos: llama a tu hermana cuando tengas un mes difícil, pídele consejos a tu mamá, envíale un mensaje de texto a tu amigo cuando hayas tenido un mal día y busca la forma en mantener a los tuyos reunidos de vez e cuando. Comienza apoyándote en las personas que realmente quieren ayudarte.

2. Mira hacia arriba. Haz contacto visual con las personas. Mira el mundo que te rodea.Te hará sentir más poderosa y darás una mejor imagen de ti misma.

3. Dedica más tiempo en tu vida a una causa humanitaria que siempre te haya importado y en la que quieras involucrarte más. Si no es ahora, ¿cuándo lo harás?

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

1. Haz más cosas por ti misma y no le digas a la gente sobre eso. Ahorra para obtener un artículo de lujo que realmente quieres, toma una clase, únete a un gimnasio o invierte en ese viaje que tanto haz querido hacer. Que sea lo que más feliz te haga sin involucrar a nadie más en tus decisiones.

2. Aprende a disfrutar realmente de estar sola. A pesar de que prefieres estar acompañada, encuentra cosas que te hagan disfrutar de la soledad: ya sea que leas un libro, hagas un maratón de películas o entres a una clase que no requiera convivir con nadie más. Esto te ayduará a aprender a estar contigo misma e interiorizar para mejorar.

3. Comienza a hablar por ti misma. Piensa en lo que quieres, en lo que mereces y en cómo vas a conseguirlo. También es momento de que aprendas a decirle a la gente cuando te está lastimando o haciendo sentir mal.

