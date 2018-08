Este es el signo del zodiaco que sufre de amor aún teniendo pareja

No todo es perfecto en una relación, incluso algunos sufren más con una pareja que estando solos, pues aunque estén enamorados algo no termina de convencerlos. Puede tratarse de una combinación de inseguridades respecto a la pareja que no los dejan vivir el amor a plenitud.

Y esa es la tendencia de las personas nacidas bajo el signo de Cáncer, quienes son las más sensibles y temerosas del horóscopo.

Los nacidos bajo este signo entregan su corazón por completo por lo que desean vivir un verdadero cuento de hada donde la dejen querer y que la quieran. Cuando ve algunas acciones de su pareja que no le gusta se sienten tristes y sufren sintiéndose culpables.

Las dudas y desconfianza pueden hundirlos, si ven señales extrañas creen que todo llegó a su fin o que están haciendo algo mal.

Para contrarrestar esta situación las personas nacidas en cáncer necesitan que su pareja les demuestre ser amada con afecto y pequeños detalles que los harán sentirse cómodos y alejarán las dudas.

