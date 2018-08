La lección de amor más importante que deberás aprender los próximos días según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries, no puedes salvar a la gente. No puedes arreglar o cambiar a alguien para que sea a tu antojo. Solo puedes amarlos por lo que son y esperar que quieran cambiar por sí mismos. No puedes recoger los pedazos del corazón de otra persona y tratar de recomponer las cosas. Eres un sanador por naturaleza, pero algunas cosas deben sanarse por sí mismas, por más difícil que sea para usted. Es hora de que te des cuenta de eso.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

No todos los besos terminarán en fuegos artificiales. La pasión es algo increíble, Tauro. Pero, el amor no siempre son arcoiris y mariposas; no siempre es feliz y espectacular y tiene recuerdos llenos de aventuras increíbles. A veces duele Y a veces es desordenado. Pero, el amor es todas esas cosas combinadas, y eso es lo que lo hace tan hermoso. Aprende a amar el lío de alguien más (o tu propio).

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Si siempre estás tan concentrado en encontrar su felicidad para siempre, es posible que la pierdas. "El ideal" es un sueño imposible, Géminis. Si buscas constantemente a la persona perfecta, no podrás apreciar a todas las personas maravillosas que te rodean en este momento. Deja de buscar lo perfecto y comienza a valorar a quién y qué tienes frente a ti en este momento.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Está bien usar tu corazón y demostrar tu sensibilidad pero si sigues cerrándote del amor, eventualmente romperás esas paredes y te encontrará. Deja que el amor entre. Sé vulnerable. Eres tan sensible, así que deja que ese lado de ti se muestre. Las personas admirarán tu naturaleza vulnerable y quizás descubras que dejar que alguien más te ame no es tan aterrador después de todo. El amor siempre gana.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

No todos pueden igualar tu dedicación, Leo. Amas apasionadamente, y amas con todo lo que tienes y más. El amor es diferente para cada persona. Todos amamos de manera tan diferente que el amor no se puede definir en pocas palabras. Significa cosas diferentes para diferentes personas, y solo porque alguien más no ama la forma en que lo haces, no significa que no sean capaces de amar. El amor es, como demonios quieras que sea, Leo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las imperfecciones de alguien pueden ser perfectamente imperfectas para ti Nunca, jamás, encontrarás la persona perfecta. El amor está lejos de ser perfecto, y esa es la belleza de todo. Encontrar a alguien cuyas imperfecciones lo hagan más bello para ti. Ámelos por esos defectos, y recuérdeles que los hacen únicos. Todos tenemos defectos, y la perfección no existe. Recuerda esto, Virgo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El amor es acerca del compromiso. Se trata de la devoción y poner las diferencias a un lado para que las cosas funcionen. No se trata de ser justo o ser justo. Nunca es un equilibrio igual por completo, Libra. Estarás en ambos lados del espectro, y está bien. El amor no puede ser 50/50 siempre. Es demasiado errático, espontáneo y extraño. Es algo más grande que nosotros, así que deja de intentar controlarlo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

El amor es todo acerca de la confianza. Por lo tanto, aprende a confiar nuevamente, no solo en los demás sino dentro de ti. Confía en ti mismo, Escorpio. Una vez que pueda confiar plenamente en su intuición y adonde lo lleve, podrá depositar su confianza en otra persona. Si no tienes confianza, no tienes nada.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si sigues persiguiendo al equivocado, te perderás el correcto. Poner esfuerzo y tiempo en alguien que no es todo sobre ti es falso, Sagitario. Usted es maravilloso. Eres increíble. Y te mereces un amor que te ama, exactamente por todo lo que eres. No persigas el amor Deja que te encuentre cuando esté listo para hacerlo. Si sigues persiguiéndolo, tal vez te conformes con la versión mediocre y aguada, y te pierdas el gran amor que te está buscando.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Proteger tu corazón solo funcionará por tanto tiempo, Capricornio. Algún día, alguien atravesará la capa dura que pones y abrirá paso a tu corazón blando. Si sigues resistiendo el amor, te encontrará por sí mismo. Deja que el amor entre en su vida como lo desee, y no se contenga si se siente bien. Ir con el flujo. Estar en el momento. Las mejores historias de amor comienzan cuando menos lo esperamos y cuando ni siquiera las estamos buscando.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Usted puede ser su propia persona sin dejar de amar a otra persona. Estar enamorado no está atorado ni atado. Todavía eres la criatura feroz, audaz e independiente que siempre has sido, incluso en una relación. Puedes tener tu independencia y tu vida amorosa combinadas en una. Los dos no son elusivos el uno para el otro, recuerda que antes de empujar a alguien especial lejos, Acuario.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Ser amado puede hacerte sentir más hermosa, Piscis, pero no te hace bella. Todavía eres una obra de arte, incluso cuando nadie mira. El amor no te salvará ni puede salvarte de tus demonios internos. No corregirá automáticamente tus defectos ni borrará de repente todas tus luchas más difíciles. El amor solo te consolará durante los momentos más oscuros. Te elevará y te motivará a ser una mejor versión de ti todos los días.

