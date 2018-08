Los signos del zodiaco que prefieren las relaciones casuales

Cada signo del zodiaco es diferente, mientras que algunos aman el compromiso y las relaciones duraderas, para otros tener relaciones más casuales es la mejor opción para su estilo de vida, esto no significa que uno este mal, sino que son formas diferentes de experimentar las relaciones, sin embargo es importante que al momento de involucrarte en el plano sentimental estés consciente de que la persona deberá estar en la misma página que tú para que las cosas funcionen.

Te recomendamos la nota siguiente:

Nueva Mujer Los mejores colores de cabello de otoño para morenas Este otoño los mejores tonos para transformar el cabello de las morenas van desde los castaños más profundos hasta los rubios cenizos

Aries

Para este signo, algo más allá de una amistad tal vez sea complicado, pero disfruta de las citas casuales. Esto no significa que no puede estar en una relación, pero no irá de una pareja a otra con frecuencia.

Géminis

A este signo le cuesta trabajo decidirse a estar en una relación por que ama su soltería y le gusta divertirse, necesitará conocer muy bien a la persona para decidir dar el siguiente paso.

Sagitario

Sagitario busca relaciones casuales de manera explicita pues ama su libertad y autonomía, pero también puede convertirse en la mejor pareja de la persona correcta.

Acuario

A Acuario le gusta divertirse y por eso no se lanza a relaciones nuevas todo el tiempo, sino que espera hasta estar con alguien que valga la pena.

Te recomendamos en video: