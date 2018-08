Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Cuatro de Espadas

Cuida tu salud. Si estás bien, no la arriesgues innecesariamente, porque las dolencias o situaciones que la deterioren no siempre dependen de cuanto hagamos por ser respetuosos con ella. Incluyo en este consejo tu nivel de estrés y/o el agotamiento que puede ser acumulativo y, de pronto, nos pasa la cuenta.

Tauro

Cinco de Oros

La mejor forma de vivir nuestra realidad económica, la que sea, es evitar compararnos con la situación de los demás de nuestro entorno, porque si nos comparamos con los que tienen más, nos podemos deprimir. Y si lo hacemos con los que tienen menos que nosotros, nos podemos envanecer. Y ninguna de las dos opciones es recomendable.

Géminis

Dos de Copas

Cualquier relación que podamos establecer con alguna persona en particular, ya sea en el plano del amor o la amistad, debe tener un requisito mínimo de sentimiento y afecto que se vivencia con el corazón, de manera exclusiva. Intentar evaluarla o basarla en la razón o en el juicio, conduce tarde o temprano al fracaso.

Cáncer

Cinco de Espadas

Salir ganando, esto es, obteniendo un beneficio ilegítimo en una disputa con terceras personas, nunca puede constituir un mérito, porque lo que se puede obtener de esta manera tiene siempre un costo, que tarde o temprano se debe pagar con creces.

Leo

Siete de Oros

Cualquier ganancia, utilidad, retribución o logro que puedas obtener esta semana, se deberá exclusivamente a ti y a tus cualidades y méritos. No obstante, siempre, directa o indirectamente, habrá alguien que te facilitó el camino y eso debes tenerlo presente para tu crecimiento personal.

Virgo

Caballero de Espadas

La lucha por los ideales o causas altruistas siempre estará dificultada por la incomprensión de algunos que simplemente no la entienden. Pero, el verdadero mérito es perseverar en la acción por convencimiento propio, no por el que dirán o la opinión de los demás.

Libra

La Muerte

Estás en un momento que podríamos llamar un “punto de inflexión”, en que debes hacer un pequeño balance de tu vida y ver qué debes dejar en el camino, porque constituye un peso inútil que ya no debes cargar. Es un lastre, que no vale la pena llevar. De esta manera te darás a ti misma un “abanico” de oportunidades de todo tipo.

Escorpio

La Templanza

Estas llegando a un período de mayor tranquilidad debido a un proceso de aceptación y adaptación a todo lo nuevo y distinto que proviene de los cambios importantes de los últimos tiempos. Del pasado debiera quedar la experiencia pura, sin calificarla si fue buena o mala.

Sagitario

Ocho de Espadas

Sentirte superada por los problemas es una experiencia de la que nadie escapa. Frente a esta situación, lo primero que debemos hacer es no enfrentarlos sin hacer una cierta calificación que nos permita ver la importancia o trascendencia de cada cual y buscar la solución, según su peso, en ese momento de la vida.

Capricornio

Nueve de Copas

Semana tranquila, sin mayores inconvenientes o situaciones que te afecten demasiado, solo aquellas que son de habituales ocurrencias y que no cambiarán la esencia de estos días. Aprovéchalos para poner en orden las cosas de tu vida y ver si aquello, motivo de tu lucha y esfuerzo, vale la pena.

Acuario

Dos de Espadas

Por mucho que no quieras ver aquello que te aproblema y constituye eso que nos impulsa a decir “la felicidad completa no existe, solo su permanente búsqueda” será la pauta de conducta para estos días. No podemos desentendernos de nuestros problemas, pero se hace necesario buscar lo que nos hace feliz.

Piscis

Cinco de Espadas

Los éxitos fáciles adolecen de la plenitud de aquellos que no lo son. Sobre todo si provienen de hechos que afecten injustamente a terceros. Evítalos a toda costa, no son dignos de ti, estás llamada a mucho más, no caigas en actitudes de las que puedas arrepentirte.

