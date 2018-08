Los 4 signos del zodiaco que romperán tu corazón sin piedad

Muchas veces estás en una relación y sales con el corazón roto, y a veces te vuelve a pasar y no entiendes por qué. Eso seguramente sucede porque has tenido relación con alguno de estos 4 signos, y para que ya no ocurra más te decimos cuáles son los que te romperán el corazón.

Escorpio

Sin que te des a penas cuenta, Escorpio puede ir poco a poco rompiendo tu corazón y al final encontrarás que tu corazón está totalmente destrozado.

Así actúa este signo, despacio sin que nadie se dé cuenta. Es tan sutil que apenas te darás cuenta del daño que te está haciendo. Es ese tipo de personas que además será feliz viendo cómo tu corazón está roto. Mientras que tú lloras, reirá y muy fuerte.

Si quieres evitar meterte en dramas románticos, evita a Escorpio.

Capricornio

A Capricornio no le importa si hiere tus sentimientos o no. En su mente hay cosas mucho más importantes que preocuparse que por tus sentimientos.

Este signo las buenas es muy bueno, pero en las malas es uno de los peores. Si realmente quieres evitar que te rompan el corazón, debes evitar salir con un Capricornio, pues es de esos que juega con tu corazón a su antojo.

Aries

Aries no es tan bueno como todo el mundo piensa. Y cuando se propone hacer daño, puede ser uno de los mejores.

Este signo golpeará tu corazón sin preocupación alguna y sin mirar si hay alguien sufriendo. Y simplemente lo hace porque puede, sin ningún motivo aparente.

Virgo

Cuando una relación con Virgo termina, te pisará. Virgo no es tan malo como los signos anteriores, empatiza contigo cuando te ve sufriendo. No es un monstruo insensible, porque es cierto que es capaz de sentir el dolor que siente cualquiera de su alrededor.

Pero, también es cierto que los Virgo miran por ellos mismos antes que por los demás y que si ellos están felices, le da absolutamente todo.

Cuando la relación termina, sabe que no es un momento fácil para ninguno de los dos, pero Virgo no va a lamentarse por ti y porque la relación haya terminado.

