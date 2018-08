Horóscopo de hoy: 12 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Si has sentido inestabilidad en una amistad, puede que estés lista para soltarla y seguir adelante. Quizá hayas sentido que ya no encajas en un grupo de amigos o círculo social como solías hacerlo así que es momento para liberarte y dejar de aparentar que te sientes bien ahí. Está bien, significa que estás creciendo. En términos de amor y romance, podrías tener suerte este día.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es posible que te sientas atraída hacia múltiples direcciones sobre tu carrera profesional y un asunto relacionado con el hogar o la familia. Sin embargo, la lección del momento es aprender a apoyarte en los demás tanto como ellos se apoyan en ti. Haz de la reciprocidad tu mantra por ahora.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Podrías estar lidiando con alguna tensión nerviosa o preocupación hoy, lo que podría hacer que sientas que estás enloqueciendo. Sin embargo, en lugar de bloquearte y permitir que tu mente se escape contigo, busca hacer algo divertido. Habla de lo que sientes para liberar las tensiones.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que estés deseosa de gastar algo de dinero hoy, pero la posibilidad de incurrir en un gasto imprevisto puede significar que es mejor que evites hacer compras impulsivas o que implique una gran deuda por el momento. En su lugar, busca formas en que puedas ahorrar mejor tu efectivo para algo a más largo plazo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Después de una semana muy temperamental, deberías encontrarte con mejores espíritus a medida que avanza el día. Mientras tanto, cuando se trata de tus conversaciones, tienes el poder de moverte e influir en los demás, así que asegúrate de hablar bien. Olvidate de las conversaciones negativas en tu mente, note encierres en las fatalidades que creas en tu mente.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede que no estés viendo algo o alguien tan claramente como deberías hoy. De ser así, lo mejor sería abstenerse de tomar decisiones sobre la situación hasta que tengas más pistas o información. Por otro lado, si has estado demasiado preocupada por una situación, hoy recuerda tener fe para dar el gran paso con seguridad.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy te sorprenderá cómo aquello que venías postergando finalmente da frutos. Recuerda que tus esperanzas y deseos se hacen realidad, especialmente en lo que respecta a tu carrera y finanzas. Está bien dar la mano a los demás, sólo recuerda darte gustos y pensar en impulsar lo que te hace feliz.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Cuando se trata de tus metas y aspiraciones, es hora de que salgas de tu zona de confort. Al mismo tiempo, trata de no preocuparte demasiado por lo que hacen los demás, porque al final del día, estarás por encima de la competencia. Mientras te mantengas fiel a ti misma, todo es posible.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy te sentirás más optimista que en días anteriores, lo cual te ayudará a ver la luz en aquello que temías tanto. Ya es hora de que comiences a desafiar algunas de las creencias antiguas y auto limitantes que has albergado últimamente. Si bien no debes descontar los hechos o tu intuición, date permiso para soñar de nuevo. Deja ir el pasado.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Está bien que quieras hacer las cosas por ti misma pero es momento de abrirte a los demás y confiar en aquellos que quieren ayudarte. Eres muy competente y sabes defenderte, pero tienes mucha gente que te quiere que está dispuesta a ver por ti. Permítete pedir ayuda. La vulnerabilidad también es una fortaleza.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No dejes que la necesidad de validación de los demás sea tu fuente de motivación. Tienes que aprender a confiar en que lo que haces es lo que te lleva lejos. Brillas con una luz única, sólo te falta apreciarla. La gente ya sabe lo útil que eres: no hay necesidad de ir por ahí para probarte a ti mismo. Mientras tanto, si aparece un ex, reconsidera las cosas antes de tomar decisiones precipitadas.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que estés ansiosa por asumir un gran proyecto hoy, pero podría pasar rápidamente por alto si no tienes cuidado. Como tal, tómate un tiempo para volver sobre tus pasos y centrarte en los detalles más pequeños en este momento. De esta forma, no perderás nada importante, y tampoco te estresarás. Tienes que aprender a ver el panorama completo para tomar la mejor decisión.

