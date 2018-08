Si sientes que todo va mal, este es el consejo de vida que necesitas saber según tu signo del zodiaco

Aries

Estás lleno de energía y listo para enfrentarte al mundo. Trabajas más duro que la mayoría y aún en la adversidad denotas confianza y optimismo, lo cual atrae a la gente. Pero recuerda que está bien fallar a veces, no dejes que tu perfeccionismo te desmorone si algo no sale. Puedes aprender algo dando un paso atrás y mirando a los demás. También te dará la oportunidad de explorar otro lado de ti mismo.

Tauro

Eres alguien en quien las personas generalmente confían. Eres un buen amigo y los que te rodean aprecian tu lealtad. Pero a veces te limitas un poco y esto te puede volver posesivo y aprensivo. Eso puede alejar a las personas que amas. Aprende a ser más abierto de ideas sobre cosas que normalmente no estarías dispuesto a explorar. Ampliarás tus horizontes y te sentirás más confiado que nunca.

Geminis

Incluso si no te consideras una persona social, tienes un talento natural para comunicarte bien con los demás. La gente disfruta de tu compañía. Sin embargo, mira lo que dices porque puedes terminar contradiciéndote a ti mismo. No siempre es necesario complacer a las personas equivocadas. Manténte consistente con tus palabras. Esto facilitará que las personas correctas te encuentren.

Cáncer

Eres una persona hogareña. Te encanta relajarte, especialmente si está cerca del agua. A la gente le encanta tu naturaleza tranquilizadora. También eres muy imaginativo pero a veces dejas que tu propia imaginación se aproveche de ti. Piensas demasiado y te hace pesimista e inseguro. Intenta recordarte a ti mismo que todos tienen estos pensamientos y que no eres el único. La gente está tan preocupada acerca de cómo se presentan que ni siquiera prestan atención a tus propias fallas ni recuerdan esa cosa embarazosa que hiciste una vez.

Leo

Eres uno de los signos más apasionados. Siempre estás mirando hacia adelante con una sonrisa y tienes un corazón cálido. También te encanta que te admiren y la gente parece que te admira, lo sepas o no, debido a tu fuerte y alegre naturaleza. Sin embargo, te sientes incómodo cuando el centro de atención no está en ti. Deberías aprender cómo dar a los demás la oportunidad de hablar en lugar de dirigir siempre la conversación. Si bien tu fuerte personalidad atrae a la gente, a veces también aleja a las personas. Otros además de ti también tienen cosas que decir.

Virgo

Eres del tipo amable y tranquilo. Definitivamente eres un gran trabajador. Siempre haces tu mejor esfuerzo incluso cuando ni siquiera sabes si vale la pena más. Cuando se trata de relaciones, siempre estás dispuesto a sacrificarte por la otra persona. Si bien esto es admirable, a veces también es tu perdición. Te decepcionas fácilmente porque das más de lo que obtienes. Entonces te culpas a ti mismo. Debes aprender que a veces debes ser el primero. Haz lo mejor para ti. No seas tan crítico contigo mismo y la vida será un poco más fácil.

Libra

Eres un signo de paz. No eres de los que discuten, ni siquiera te interesa demostrar odio hacia nada. Simplemente no eres muy aficionado a aquellos que dicen todo lo que están pensando. A pesar de tu antipatía por ellos, siempre eres amable y mantienes la mente abierta. El único problema con esto es a veces cuando te encuentras con un enfrentamiento, te vuelves indeciso y no defiendes lo que crees que es correcto. Quieres armonía pero a veces para obtener armonía tienes que luchar por ella. No tengas miedo de expresar tu opinión de vez en cuando.

Escorpio

Tú eres la definición de un verdadero amigo. Eres leal, valiente y apasionado. Sin embargo, te pones celoso con facilidad y debido a esto te resulta difícil confiar en los demás y también hacer nuevos amigos. Te mantienes distante porque sabes que acercarse a los demás significa que hay una mayor posibilidad de lastimarse. Debes aprender a abrir más, ya que te brindará nuevas oportunidades cuando se trata de relaciones, tanto románticas como platónicas. Poner confianza en ellos significa que es más probable que depositen su confianza en usted. Necesita comunicarse de lo contrario la relación no prosperará. No todos tienen intenciones maliciosas o intentan atraparte.

Sagitario

Eres un idealista Deseas lo mejor para ti y especialmente para los demás. Eres uno de los signos más generosos. Sin embargo, debido a esto, a veces terminas prometiendo más de lo que puedes ofrecer. Dices lo que otros quieren escuchar si está totalmente de acuerdo o no. Mientras amas tu libertad, a veces te contengas haciendo esto. Aprenda a liberar su mente al igual que aprendió a liberar su espíritu. Serás mucho más feliz el día que comiences a darte tanto como a ti mismo.

Capricornio

Tienes un buen control de la vida. Cuando quieres algo, lo persigues con todo lo que tienes, todo mientras mantienes el equilibrio real. Tienes mucho autocontrol y autodisciplina. Pero cuando otros no cumplen con tus expectativas, te frustras y actúas condescendiente. Debes aprender a ser más paciente y a aceptar las fallas de las personas porque nadie es perfecto, ni siquiera tú. Desea que los demás sean pacientes con usted, por lo que debe tratar a los demás de la misma manera.

Acuario

La mayoría de las personas envidia su excentricidad y originalidad. Tu independencia te permite ser quien quieres ser. Sin embargo, a veces su naturaleza independiente te hace actuar de manera distante y pone tensión en tus relaciones. Debes aprender a expresar tus emociones tanto como expresar tus ideas y pasiones. Atraerás relaciones más saludables y podrías aprender algo acerca de ti mismo. También puede provocar algunas conversaciones profundas que pareces amar.

Piscis

Tú eres el tipo creativo. Ya sea dibujando, pintando, grabando en video, carpintería o simplemente pensando en forma general, la gente te ve como alguien que puede proponer las mejores ideas. Su naturaleza amable y compasiva es su fortaleza, pero también a veces su debilidad. Eres demasiado confiado, lo que muchas veces termina lastimándote. Te vuelves triste y victimizado y quieres escapar de la realidad. Debes aprender cómo convertir esa energía negativa hacia tus pasiones. Úsalo para alimentar tu trabajo, tu música, tu arte. No te revuelques en la tristeza. Cuando la negatividad empuje, empuja hacia atrás. Úsalo para crecer, no dejes que te consuma. Convierta la mala suerte en algo hermoso.

