La razón por la que estás en una relación de amor-odio con tu pareja según su signo del zodiaco

Ya sea que quieras hacer que las cosas funcionen con tu pareja o simplemente estás tratando de descubrir cómo estar por tu cuenta, tu camino hacia lo que deseas comienza por preguntarte qué es lo que necesitas, no solo lo que quieres en el amor.

Cada signo del zodíaco necesita y quiere algo diferente en una relación. Y saber lo que es le ayudará a descubrir exactamente por qué lo ama cuando él se ha ido, pero lo odiará cuando se quede, de acuerdo con la astrología.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cuando están separados recuerdas lo buenos que son juntos. Incluso si no es perfecto en la vida real, todavía eres una pareja profundamente conectada. Si lo amas cuando se va, es porque te recuerdan toda la pasión que tienes el uno por el otro. Sin embargo, cuando está en casa, no siempre hay tiempo para la pasión o la tranquilidad. La vida se interpone en el camino y, como terrible es esa excusa, es la verdad. Si lo odias cuando se queda, es probable que sea porque la intimidad y la pasión que tienes se sienten apresuradas y descuidadas. Es casi como si estuvieras tratando de recuperar el tiempo perdido, lo que no funciona.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro sabe cómo mantenerse a la vanguardia y ya sea que hayan estado separados durante semanas o simplemente unas pocas horas. Si lo amas cuando se va, es porque es muy bueno haciéndote echar de menos. No te hará sentir culpable por estar lejos, pero hará que lo anheles. Ese intenso anhelo tampoco desaparece cuando están juntos. De hecho, eso es en parte por lo que lo odias cuando se queda. Es muy intenso y su prioridad principal es siempre quitarte de encima, incluso en los momentos más inoportunos. Puedes sentirte un poco claustrofóbico cuando están juntos por su intensidad.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es uno de esos signos del zodíaco que podría usar psicología inversa sobre ti y realmente hacer que funcione. Cuando él se va, estás enamorado de él porque todavía coquetea contigo y te hace sentir especial. Tu conexión es fuerte y siempre está buscándote por teléfono. Cuando están juntos, no actúa de esta manera, lo odiarás porque se siente muy distante y muy generoso con sus sentimientos. Es casi como si no estuviera interesado en ti, pero cuando estás separado, no puede dejar de pensar en ti. Géminis necesita su libertad en la relación, pero también necesita ser más maduro.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Es difícil no enamorarse de Cáncer, especialmente porque la distancia no cambia lo que él siente por ti. Incluso si estás a miles de kilómetros de distancia, él siempre te cuida constantemente. Es el tipo de compañero que te llama y te dice buenas noches y se comunica contigo durante el día. Cuando se queda, es una historia diferente. Claro, él todavía sabe cómo cuidarte, ya sea que estés juntos o no, pero se siente diferente cuando está cerca. Cáncer es mucho más cómodo para hablar de las locuras que puedes hacer juntas en lugar de hacerlo realmente. Cuando él está cerca, está demasiado seguro. Él no quiere salir de su zona de confort y tú sufres por eso.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Leo es el tipo de persona que sabe cómo dar tanto como recibe. Si bien adora ser adorado, también conoce el valor de adorarte. Cuando está fuera, todavía te mima y te hace sentir como la persona más especial del mundo. Palabras, regalos, lo que sea, Leo lo tiene. Pero, por suerte, la vida no siempre nos permite dedicarnos a la adoración y malcriar a nuestros socios. Cuando se queda, la vida hace que su relación se sienta tensa. Ustedes dos están tan ocupados con el trabajo y la vida social que es difícil no sentirse ignorados el uno por el otro. Leo comienza a alejarse y encontrar estimulación en otro lugar. ¿Por qué el amor siempre es más fácil cuando la vida no se interpone?

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Cuando Virgo está en una relación con alguien, él sabe lo difícil que puede ser. Ya sea que estén juntos o separados, su relación seguramente tendrá algunos topes de velocidad. Cuando él está fuera, todo esto parece muy simple. Tus problemas se sienten mucho más fáciles de manejar cuando estás separado. Cuando están juntos, es mucho más difícil reconocer que tienen problemas sin tener tiempo para arreglarlos. No siempre estás enfrentando al otro, pero la vida hace que las cosas sean estresantes. Si lo odias cuando se queda, es porque no puedes evitar sentir la tensión entre ustedes dos. Trabajo, familia, amigos: todo se interpone en el camino e ignorarlo no ayuda.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

A Escorpio le resulta muy difícil ser alguien que pueda abrirse a las personas sobre su vida personal, incluso si se preocupa por usted profundamente. Cuando está fuera, es un poco más fácil para él que enfrentarse a sus miedos de frente. Te sientes como una pareja más fuerte porque puede ser más abierto con sus sentimientos. Por supuesto, Escorpio es como la persona que bebe demasiado en una fiesta, hace algo vergonzoso y finge que no recuerda el día siguiente. Cuando estás juntos, él tiende a esconderse y se cierra a ti, incluso si no está intentando intencionalmente hacerlo. Es difícil de descifrar, y eso pone a prueba tu relación.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es otro de esos signos del zodíaco que deben ser libres, incluso cuando está en una relación seria. Por supuesto, sabes esto, y él sabe que lo sabes, así que incluso cuando estás separado, se asegura de que también sepas que su devoción por ti no se pierde solo porque él está ausente. Pero incluso si Sagitario puede hacer que el tiempo de separación no parezca una cosa seria, todavía regresa a la persona que era cuando estaba soltero cuando están juntos. Cuando se queda, lo molestas porque se siente restringido y claustrofóbico, como si su libertad se hubiera ido. A pesar de que no lo es, es uno de los que se deja llevar por sus pensamientos y sabotea una buena relación porque tiene dudas.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio tiene mucho en juego en su vida. Honestamente, esa es probablemente la razón por la que te sentiste tan atraído por él en primer lugar. Es el tipo de persona que siempre está en movimiento, pero incluso cuando estás separado, tu relación se siente estable y feliz; entiendes que está ocupado Por supuesto, eso no cambia cuando se queda. Capricornio te ama porque sabes que puedes estar juntos y no necesitas estar tan cerca todo el tiempo. Dicho eso, un poco de intimidad sería agradable. Si lo odias cuando se queda, es porque está muy callado y preocupado. Claro, él hace tiempo para ti cuando está lejos, pero se siente como si fueras su segunda opción todo el tiempo ahora que él está aquí.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Distancia o no, Aquarius no importa. Si la relación es correcta, siempre se asegurará de que sepas cuánto se preocupa por ti. Si lo amas cuando está lejos, es porque es muy indiferente al respecto. Son mejores amigos que pueden manejar cualquier distancia. Dicho eso, cuando se queda, se siente diferente. Todavía te trata como un amigo, pero no como un compañero. Es otro signo del zodiaco que tiene mucho en su plato, pero deja que eso lo abrume hasta el punto de hacer más estricta la relación. Si lo odias es porque él minimiza tus sentimientos; él se pone primero y nunca se da cuenta de que también necesitas atención.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es uno de esos signos ultra románticos del zodíaco que siempre irá más allá para recordarte que te ama. Cuando está lejos, lo amas porque te hace sentir totalmente especial y amado, sin importar la distancia. Pero como el Piscis clásico lo tendría, actúa de manera diferente cuando se queda. Piscis es un signo del zodíaco muy caliente y frío, lo que significa que un día está sobre ti y al siguiente, necesita una tonelada de espacio (casi demasiado espacio). Cuando está fuera, está caliente por ti, pero cuando se queda, se vuelve frío como un pez muerto.

