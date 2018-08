Si tu signo zodiacal es Leo, esto es lo que tienes en común con Meghan Markle

Si naciste entre el 21 de julio y el 21 de agosto, no solo perteneces al signo de Leo sino que además podrías tener muchas cosas en común con la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Analizando su reciente poder, podemos confirmar que solo un Leo sería capaz de crear un fervor internacional con su boda, ese el poder de un verdadero Leo: son los leones del reino animal y por ende los gobernantes absolutos del zodiaco.

happy birthday to meghan markle enjoy this vitally important video of the duchess of sussex eating raspberries off of her fingers pic.twitter.com/aoRP14ftdv

— helena. (@abbyswhelan) August 4, 2018