Angelina Jolie es la fiel representante de las mujeres del signo Geminis

Angelina Jolie tiene un grandioso talento tanto en pantalla como para ayudar a los demás, pero es su signo el que ha regido por completo sus cualidades más valiosas. De hecho, si investigamos un poco, un sorprendente número de músicos influyentes y artistas destacados son del singo Géminis como la mismísima Angelina. Bob Dylan, Tupac Shakur, Lauryn Hill, Andre 3000 o Kanye West nacieron con este signo del zodiaco. Si analizamos las características básicas de los géminis como que suelen ser demasiado analíticos, filosóficos, inquietos y con conflictos internos, podemos entender el porqué han de buscar una vía creativa para drenar todo lo que viven.

Algo clásico de géminis es que siempre están expuestos a una especie de bumerán con frecuencia así como a una agresiva manera de vivir entre la productividad de aquellos que son denominados genios y los arrebatos de los que en cierta manera pierden el control. Es por ello que muchos Géminis deben canalizar sus dualidades en proyectos cohesivos, elocuentes e inspiradores.

