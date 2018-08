Descubre qué te deparan los astros este jueves 9 de agosto

A veces la rutina puede ser tu peor enemiga, intenta salir con tus amigos, lee un libro, toma un pasatiempo nuevo, haz lo que sea necesario para que tus actividades diarias no te hagan sentir atrapado.

Tauro

Déjate llevar por todo aquello que te gusta y te da felicidad, es momento de que viajes, que disfrutes y que seas feliz, deja de lado los miedos, pues ellos son tu peor enemigo.

Géminis

Hoy te costará trabajo encajar en un grupo social, no intentes encajar en un grupo nuevo, a veces es necesario que esperes en silencio y digas solo lo indispensable, evita el conflicto este día.

No te tomes las cosas personales, a veces tiendes a ser muy sensible, no se trata de ti, las circunstancias obligan a la gente a tomar decisiones en las que tú no tienes mucho qué ver.

Leo

Deja de comprar de manera compulsiva, pues podrías verte implicada en problemas económicas, mide bien tu presupuesto, pues no habrá marcha atrás cuando pases la tarjeta.

Virgo

Si piensas en ir a un lugar al que no fuiste invitada expresamente, no vayas, podrías llevarte algunas malas experiencias, te sentirás desplazada y fuera de lugar.

Puede que hoy te enfrentes a diferentes estados de ánimo, mismos que podrían meterte en problemas, antes de contestar mal o de descargar tu enojo con un tercero, respira.

Escorpión

Últimamente estás muy enojada con el mundo y con las situaciones que te rodean, es momento de que aprendas a respirar y a tomar con calma los puntos de vista contrarios a ti.

Sagitario

Habrá algunos problemas para comunicarte de manera correcta con las personas. A veces sueles ser un poco autoritaria, es momento de aprender que no todos piensan igual que tú.

Capricornio

Hoy es un buen día para aclarar malos entendidos con tu pareja, toma las cosas con calma, regálale momentos de felicidad y no dejes que nada interfiera entre ustedes.

Acuario

Es momento de respirara y de no empeñarte en tener la razón, tienes que aprender a elegir tus batallas, eso es parte de tu inteligencia así que no desperdicies tu energía en peleas.

Piscis

Hoy tendrás el reconocimiento que necesitabas, a veces es necesario consentirte, y recordarte lo especial que eres para las personas que te rodean.

