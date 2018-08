Así es como la luna influye sobre tus pasiones y decisiones en la vida, según tu signo del zodiaco

Nuestro signo zodiacal regular nos da los aspectos generales de nuestras personalidades y rasgos pero nuestro signo lunar es aún más detallado por lo que puede revelar aspectos que ni tu conocías. Además, a diferencia de nuestro signo zodiacal normal, que está ordenado por fechas de aproximadamente un mes, su signo lunar se puede cambiar de hasta dos minutos de diferencia.

Luna en Aries

Si este es el signo en el que está tu luna, nada pasa lo suficientemente rápido para ti, la gratificación instantánea es tu mejor amiga. Eres propenso a los caprichos y amas vivir en el momento opuesto a esperar que las cosas te lleguen. Es difícil para ti ver a largo plazo, eres ardiente y apasionado, enfrentas tu problema de frente y no te molestas en andar de puntillas por los sentimientos de la gente. Eres independiente y libre, aunque eres muy propenso a las decepciones pero todo depende de tus deseos en este momento. ¡No eres de los que manipulan o juegan con los demás, tu vas directo al grano es todo o nada

Luna en Tauro

Para este signo, la familiaridad lo es todo, disfrutas de estar enraizado en las rutinas y las comodidades, construir un hogar seguro te ayuda a sentirte satisfecho y en paz. Eres obstinado pero eres fiel a tu palabra, si te comprometes, lo lograrás. También tienes una naturaleza muy romántica y una vez que amas a alguien, no estarás con juegos, por eso tus relaciones son duraderas porque nunca haces un movimiento sin antes calcular si va a ser uno que te beneficie, por lo que se separan y caen. las salidas son raras y un asunto serio.

Luna en Géminis

Para tu luna en Géminis, eres bastante encantador, tu ingeniosa personalidad ingeniosa es rápida para conquistar a la gente, pero te apresuras a ser amable con las personas con las que te sientes cómodo, como amigos y familiares. A la gente curiosa le encanta la aventura y la exploración, esto lo convierte en una especie de jodido comerciante, usted es un grupo bastante bien informado. Tiendes a estresarte por pequeñas cosas y te vuelves inquieto y ansioso cuando no estás en movimiento, sentándote quieto simplemente no hará por ti. Eres sociable y divertido y te encanta comenzar nuevos proyectos y una lista de nuevas ideas todo el tiempo.

Luna en Cáncer

La luna es bastante subjetiva para el signo de Cáncer ya que está "en casa" en este signo, siendo la luna la regla natural de Cáncer. Eres súper sensible y muy en contacto con tus propios sentimientos y los sentimientos de los demás; tienes una memoria increíble, especialmente recuerdos emocionalmente cargados. Sin embargo, nunca estás desapegado, te aferras a tus posesiones, a tu hogar y a las personas que te importan, te dan una sensación de paz, algo por lo que las personas que tienen este signo lunar se esfuerzan constantemente. Eres cauteloso con los cambios, te desagradan las situaciones de agitación y odias las cosas superficiales, prefieres la sustancia.

Luna en Leo

Como dicta el signo Leo, te encanta estar en el punto de mira, pero como Leo está bajo la influencia de la luna, solo te gusta si está en tus condiciones y en tu zona de confort, disfrutas de entretener a tus amigos y familiares. También eres muy organizado y te encanta tener el control, a menudo eres el organizador de la familia y planificarás y programarás para tu gusto. Eres súper creativo y te encanta mostrarlo, ya sea en el arte, la decoración del hogar o un sentido del estilo asesino que te encanta mostrar ese ardiente espíritu creativo. "

Luna en Virgo

Para Virgo la luna influye en las pequeñas cosas en la vida son lo que atrae, te sientes lo mejor posible para mantener una rutina diaria simple. Estás en tu mejor momento cuando te sientes necesitado y útil, estar inactivo simplemente no sirve y siempre eres el primero en saltar a la ocasión cuando alguien necesita ayuda. A veces se te acusa de ser flojo, pero eso no es cierto. A veces te falta confianza en ti mismo pero la verdad es que simplemente disfrutas de tu vida tal como está, que tirar de más más simplemente no está allí contigo. Eres muy confiable y siempre respondes a las personas que amas y eres un gran solucionador de problemas.

Luna en Libra

Si este es tu signo lunar, necesitas relaciones y alianzas sólidas en tu vida, porque ¿qué es la vida sin alguien con quien compartirla? Esta necesidad es tan fuerte, de hecho, usted es propenso a vivir con otras personas significativas o a casarse muy joven. Tu impulso por la paz y una sensación de armonía y compostura en tu vida son fuertes. Eres comprensivo, sociable y encantador, eres muy atractivo para los demás y eres un coqueto asesino. Eres persistente y tiende a notar los defectos en su vida y en otros, no es que usted sea crítico por decir, sino que simplemente nota imperfecciones más que otros.

Luna en Escorpio

En un giro sorprendente (no realmente), Escorpio lunar en lugar de buscar bienes materiales para satisfacer tus necesidades, busca la intensidad emocional, quieres todas las emociones dramáticas sangrientas en la superficie, porque si no estás en el centro de alguien, cuál es ¿el punto? Usted tiene una constante necesidad de cambio y siempre está pasando por algún tipo de renacimiento u otro haciendo cambios y entregando nuevas hojas. Deseas experiencias nuevas para poder abrirte a horizontes exóticos..

Luna en Sagitario

Si eres un Sagitario lunar, amas su libertad, eres feliz y fácil de manejar con la mayor cantidad de espacio posible, prefiriendo no estar encerrado. Eres una persona activa que siempre busca nuevas actividades divertidas o aventuras geniales. También eres un maestro nacido natural, tu actitud servicial y tu espíritu generoso lo hacen así. Tu personalidad optimista y alegre casi te convierte en la encarnación humana de un cachorro, nadie puede enfadarse contigo.

Luna en Capricornio

Para los capricornianos lunares, es casi lo más inteligente posible, mantenerse productivos y útiles son solo una parte básica de su vida, son tranquilos, constantes y confiables. Tienes límites claros para ti y objetivos realistas. No es para tomar riesgos y disfrutar de la seguridad. Demasiadas emociones tampoco te satisfacen. Si uno de tus amigos viene a tener un colapso, eres la risa incómoda.

Luna en Acuario

Acuario Lunar notará todo lo que le gusta a la naturaleza y a las personas, especialmente a las personas que las miran. Probablemente eres bastante tímido pero aún te fascina el comportamiento humano, sientes que eres diferente de otras personas o que no te gusta. A pesar de tus tendencias sociales de mariposas, eres un solitario de corazón y prefieres sentarte en casa con una película o un buen libro yendo a una fiesta. Te encanta ser independiente y probablemente fuiste un niño muy voluntarioso, la palabra no solo no encaja con tus planes. La amabilidad es una gran preocupación para usted y le gusta ayudar a las personas con problemas o actividades como el voluntariado.

Luna en Piscis

Si eres un Piscis lunar, definitivamente eres un tipo soñador, la realidad es aburrida para ti. Sin embargo, lo que le falta en sentido práctico lo compensa con empatía, puede ponerse fácilmente en los zapatos de otra persona y tener una gran intuición. Tienes un sentido del humor único y tonto y eres súper fácil de reír. Tiene una tendencia a soñar despierto, a entrar y salir de foco, esto se debe a que se siente abrumado fácilmente y necesita tomarse un tiempo por su cuenta para volver a centrarse después de encuentros sociales prolongados. Eres muy comprensivo con los demás y algunas veces eso se confunde con la debilidad, pero, lejos de eso, tu capacidad para dejar entrar a los demás y aceptarlos tal como son es tu fortaleza.

Te recomendamos en video