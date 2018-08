Horóscopo de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de agosto

Aries

Este viernes 3 de agosto será de mucho trabajo atrasado y para ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas, recuerda que debes aprender a ahorrar y administrarte. Considera que la gente de tu signo nunca le dice no al dinero y al crecimiento personal. No confíes tanto en las personas porque siempre te rodean las traiciones, así que trata de poner los asuntos en claro. Una ex pareja te busca para pedirte un favor. Cuidado con las caídas o accidentes en casa. Tendrás un golpe de suerte el 04 de agosto con los números 00, 21 y 34, recuerda combinarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu fortuna. Los que tienen pareja estarán de lo mejor. Los solteros conocerán personas muy compatibles este fin de semana. Vístete con colores fuertes para atraer el amor. Evita hacerte algún tratamiento estético, mejor espera hasta el 07 de agosto.

Tauro

Aprovecha este día para ponerte al corriente en cuestiones laborales o de escuela. Fin de semana de extrañar lo que no tienes, considera que tu carácter te causa muchos problemas sentimentales, así que aprende a controlar tus impulsos. Trata de llevar una relación de pareja estable y no busques a tu ex, recuerda que es mejor ser fiel. Tendrás un golpe de suerte el 04 de agosto con los números 00, 32 y 18, combínalo con tu día de cumpleaños. El sábado te invitan a una cena, sólo trata de no tomar mucho alcohol. Duerme más y deja un poco tu WhatsApp, ten en cuenta que eres el toro del Zodíaco y necesitas descansar para estar fuerte. Evita meterte en problemas que no son tuyos, a veces es bueno mantenerse al margen de las situaciones familiares. Un amor del signo de Acuario o Libra llega a tu vida para quedarse.

Géminis

A partir de este viernes tomas unos días de vacaciones, no desaproveches la oportunidad de darte una escapada a la playa, sobre todo, porque a tu signo le gusta mucho viajar y disfrutar del sol y el mar, lo que te ayuda a renovar las energías. Te compras ropa para el viaje y lucir de lo mejor. Cuidado con los vicios o el alcohol, trata de controlarlo; toma en cuenta que como eres el gemelo del Zodíaco, ese problema te acecha de forma constante. Piensas mucho en un amor del pasado del signo Aries o Libra, trata de buscarlo y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte el 05 de agosto con los números 21 y 03. Piensas en poner un negocio, hazlo ya que te irá de lo mejor, sobre todo, en el rubro de venta de ropa o comida. Compras un celular o cambias el plan de pagos. Ten cuidado con los accidentes, sé más precavido para manejar.

Cáncer

Viernes para tomar decisiones importantes en tu vida personal y cambiar de actitud. No puedes estar viendo siempre lo negativo de los demás, así que aprende a confiar para que puedas avanzar en el ámbito amoroso. Este sábado será ideal para salir de fiesta con tus amigos, sólo recuerda comprarte ropa para que te veas de lo mejor. Te busca un amor de otro país o ciudad para volverse a ver o tener un compromiso formal. Trata de hacer más ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 04 de agosto con los números 02, 19 y 88. Te llega una invitación para salir de viaje el próximo lunes, acéptala, no te arrepentirás. El domingo tendrás una revelación divina, enciende una veladora blanca y pídele a los ángeles que te brinden su protección. Vístete con colores claros este fin de semana para atraer más la abundancia. Será un fin de semana para conocer personas.

Leo

En este día experimentarás muchas emociones en tu vida y por fin te darás cuenta quién es la persona ideal para ti en el amor. Te sentirás de lo mejor. Recuerda que estás en tu mejor época y más por tu cumpleaños, así que no dudes en festejar con tus seres queridos y verás que llegarán muchas sorpresas a tu vida. Viernes para atender muchos asuntos de trabajo o de revisiones con tus superiores. Toma en cuenta que pronto te otorgarán ese asenso que tanto deseas. Sábado y domingo para salir de viaje o visitar a tus familiares. Trata de no tomar mucho alcohol para que después no te dé cruda moral. Decides comprarte otro carro más reciente, recuerda que a los Leo les gusta mucho que hablen de ellos. Tendrás un golpe de suerte el 05 de agosto con los números 00, 27 y 88. Usa ropa de colores fuertes para atraer la abundancia.

Virgo

Fin de semana para renovar energías y sacar objetos acumulados en tu clóset que ya no utilizas. Recuerda que lo mejor que tiene la gente de Virgo es que sabe reinventarse en todo y éste es el momento ideal para hacerlo y atraer la buena fortuna. Viernes de juntas en tu trabajo y emprender proyectos nuevos para fin de mes. Resuelves trámites de pagos de tarjeta. Vas con el doctor para un chequeo, toma en cuenta que tu punto débil está relacionado con cuestiones hormonales. Sábado para tomar un curso de idiomas e irte de antro con tus amigos. En el amor sigue muy fuerte tu relación, pero recuerda dar siempre un espacio para no aburrirse. A los solteros los buscará un amor del signo Aries o Géminis que querrá volver. Tu golpe de suerte será el 04 de agosto con los números 13, 20 y 99.

Libra

Es tiempo de replantear tu vida y verla desde otro punto de vista, porque arrastras energías negativas que no te dejan avanzar. Aunque los reproches en el amor estarán a flor de piel, sigue adelante dejando de lado el resentimiento. No es buen momento para abandonar las responsabilidades en lo económico, trata de conservar la calma y el dinero. Sales con amigos y será un buen pretexto para ponerte de muy buen humor y comenzar tus actividades de la próxima semana. Tu mejor día será el 03. Tu número de la fortuna es el 06 y 09. Cuidado con los dolores de espalda o cuello por tensiones nerviosas. Retoma el ejercicio y sigue con la dieta saludable, que ya te empiezan a dar resultados. Usa mucho perfume para atraer la abundancia. Evita las actitudes negativas con tu pareja y deja a un lado los celos. Lo importante en una relación es la confianza y no asfixiar a la pareja.

Escorpión

Fin de semana para disfrutar de la compañía de tus seres queridos, pues no todo es trabajo; aprende a darte tiempo para convivir. Este viernes te servirá para reinventarte. Tu número mágico es el 03. Te recomiendo vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para atraer la abundancia. A las tres de la tarde de este 3 de agosto pide un deseo a tu ángel de la guarda y verás que te irá de lo mejor. Ten cuidado con los problemas económicos, procura no pedir prestado ni sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Te buscan tus amigos para invitarte a una fiesta o reunión el sábado. Este domingo te preparas para un examen. En el amor seguirás de rompecorazones, recuerda que a los nacidos bajo el signo de Escorpión les cuesta ser fieles por su energía sexual. Tu signos compatibles serán Piscis y Cáncer. Tus números de la suerte son 34, 09 y 22.

Sagitario

Fin de semana de atender preocupaciones de trabajo o escuela. Recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace estar pensando en situaciones que no puede arreglar, así que trata de relajarte que todo se te dará. Compras un boleto de avión para irte de vacaciones con tu pareja a fin de mes y pones al día algunos documentos. Sales con tus amigos a un antro, sólo no tomes demasiado alcohol. Te busca un amor del pasado para hacerte reclamos, cierra ya ese círculo para quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 23, 44 y 90. Ya no busques lo que no se dará, no gastes energías en proyectos de trabajo en los que no te valoren. Recuerda no cargar con problemas o rencores en tu vida. Te encuentras un amor muy apasionado este fin de semana, pero no será para algo duradero, sólo será un asunto de sexo.

Capricornio

Este fin de semana extrañarás mucho a un amor, recuerda que a veces es bueno valorarse y aprender que es mejor no estar más con esa persona para crecer y no estancarse, así que trata de darte tiempo para sanar tus heridas. A veces tu mente te sabotea y no te deja ser feliz poniéndote muchos prejuicios para entablar una relación. Te recomiendo dejarte querer por una persona que sí valga la pena, sólo mantente abierto a conocer gente. Haces trámites de pagos de escuela o tarjeta. Recibes un dinero extra que no esperabas. Un amigo se enojará contigo por chismes. Te vas de fiesta el sábado, sólo trata de controlarte y no tomar alcohol en exceso. Tendrás un golpe de suerte el 05 de agosto con los números 01, 29 y 30, combínalo con tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna.

Acuario

Viernes mágico para tu signo, pues recibirás una sorpresa económica y conocerás a ese amor que tanto deseas. Recuerda que estás en tu mejor época, así que trata de crecer en todos los sentidos y no limites tu mente. Recibes un invitación para salir de viaje en septiembre, acéptala, que te irá muy bien. Fin de semana de celebraciones con tu pareja y amigos, toma en cuenta que a ti siempre te buscan para invitarte porque eres el alma de la fiesta. Cuídate de infecciones de la piel y no te expongas al sol por mucho tiempo. Tendrás un golpe de suerte el 04 de agosto con los números 04, 55 y 23. Procura vestirte con colores claros para aumentar tu fuerza espiritual. Haces un regalo a una persona muy especial. Dos amores te buscarán al mismo tiempo, así que evita meterte en problemas y definir tu situación amorosa.

Piscis

Viernes para reflexionar sobre lo que ha pasado con tu vida, recuerda que debes aprender de los errores y salir adelante, no sólo culparte por lo que ya pasó. Recuerda que Piscis es agua y esa característica siempre te orilla a ser más sentimental. No dudes en decirle a esa persona especial que la amas, siempre hay un momento. Este 03 de agosto tendrás mucha presión de trabajo, pero recibirás una buena noticia por parte de tus jefes o te hablan para contratarte en otra empresa. Decides cambiarte de casa. Te busca tu mamá o papá para pedirte ayuda en unos pagos o arreglos de la casa. Tendrás un golpe de suerte este 05 de agosto con los números 30, 99 y 71. Tu compatibilidad en el amor será con gente de los signos Aries o Géminis, recuerda estar receptivo a conocer nuevas personas que traigan cosas positivas a tu vida.

