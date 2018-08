Descubre qué te deparan los astros este sábado 4 de agosto

Puede que en este momento pienses en personas que se quedaron en el pasado, la nostalgia podría apoderarse de tu vida, es momento de que aprendas a fluir y no te dejes llevar por lo malo.

Tauro

No te metas en problemas ajenos, a veces, ante la injusticia reaccionas de maneras inesperadas, es momento de mantener la cabeza fría.

Géminis

Puede que te enfrentes a momentos de tensión en la casa o con tus amigos, debes aprender a mantenerte al margen de problemas que no ocasionaste.

Muchas veces te empeñas en hacerle creer al mundo que no dependes de nadie y que no eres vulnerable, recuerda que aceptar nuestras debilidades a veces puede ser un claro ejemplo de fortaleza.

Leo

Define qué es lo que quieres hacer en el mediano y largo plazo, es muy importante que lo hagas pues de eso dependerá tu felicidad.

Virgo

Alguien inesperado se interesará en ti de una forma que no te imaginas, querrás cuidarte más y dedicarte tiempo, aprovecha el buen tránsito para ser muy feliz.

No es un buen momento para tomar decisiones a largo plazo o para adquirir compromisos que quizá no puedas asumir más adelante.

Escorpión

Si habías tenido problemas de salud, éstos desaparecerán por completo, llegó una buena racha en la que disfrutarás con plenitud de tu vida.

Sagitario

No te metas en problemas con tu familia, ellos siempre están ahí para ti, es momento de darle la importancia que merece y evitar los conflictos.

Capricornio

Encontrarás a alguien especial, puede que sea alguien de tu presente que te verá con una nueva intención, aprovecha eso y sal de tu zona de confort.

Acuario

No le ruegues a nadie, las personas que quieren estar no dudarán en hacerlo, es momento de dejar ir a las personas, no te aferres .

Piscis

Sal de la rutina, intenta cosas nuevas, es lo peor que puedes hacer , si quieres cambios sustanciales en tu vida, haz cosas diferentes.

