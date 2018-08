La lección que cada signo del zodiaco deberá aprender en agosto

Aries (Del 21 de marzo al 19 de abril)

No puedes planear o anticipar cada cosa en tu vida. Mientras más trates de planear cada cosa del futuro y te pongas metas super específicas, más te estarás decepcionando y 'fallando'. Tienes que aprender a sentirte cómoda en el presente y debes comprender que el hecho de que algo no salga exactamente como piensas que debería pasar, no significa que sea malo o incorrecto. Es momento de abrirte a las posibilidades.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

No puedes fingir cómo te sientes realmente. Puedes editar sus fotos, puedes escribir publicaciones divertidas y enviar mensajes de texto alegres a todos tus amigos, pero tampoco es sano crear una imagen feliz y realizada si no te sientes así. Has aprendido a engañar a los ojos y a la mente, pero no puedes engañar al corazón. La belleza, la riqueza o la popularidad no te hará feliz si no estás bien por dentro. Aprende a querer y abrazar tus emociones.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Como una criatura social, tu vida gira en torno a tus relaciones. Sin embargo, no te has centrado en la relación contigo misma. Es momento de presionar límites, decir lo que piensas, tomar riesgos y no sentarte a esperar a que alguien más haga los movimientos importantes. Vas a aprender a amarte a ti misma pero tendrás que darte cuenta de que tu felicidad y satisfacción no debe depender de nadie más que de ti.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Grandes cambios están en el horizonte de tu vida, y eso significa que tienes que hacerte una pregunta: ¿Es esta la persona que querías ser? ¿Estás orgullosa de la persona que podría aparecer en los días más grandes de tu vida? Si la respuesta es de ninguna manera, significa que es hora de ponerte a trabajar. Has retrasado la madurez por demasiado tiempo. No más distracciones. Es hora de ponerte seria y hacer un cambio grande y duradero.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Solo porque ames a alguien no significa que estarás destinada a estar con ellos. Lo mismo puede decirse de cada trabajo, amistad y pieza de ropa que creías que te gustaba pero que finalmente no funcionó. Tus sentimientos pueden engañarte a veces, y este mes, se tratará de aprender a usar tu cabeza un poco más. Lo que es correcto para ti será obvio para ti, lógicamente, no tendrás que justificarlo, suplicarlo o perseguirlo para siempre.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que hayas tenido un sueño que estabas tratando de hacer realidad en los últimos años. Es moemnto de concretar. Sin embargo, debes reconocer tus limitaciones ya que finalmente te liberarán y te pondrán en un camino que se siente incluso mejor de lo que podrías imaginar en este momento.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Este va a ser un mes increíble para ti, no solo porque tu vida va a cambiar radicalmente en algunas de las mejores maneras posibles sino porque es un tiempo de sanación profunda. Ya no aceptará soluciones de nivel superficial. La vida no sólo puede verse bien, necesita sentirse bien.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

Has desarrollado gran parte de tus hábitos y tu personalidad al tratar de controlar todo lo que sucede en tu vida, que en última instancia es solo una manera de tratar de controlar lo que haces y lo que no sientes. Este mes, se tratará de dejar ir un poco. Confiando en que el socio correcto, el trabajo correcto, el camino correcto se te revelará cuando sea el momento.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrás que ser honesta contigo misma este mes sobre si realmente estás logrando aquello de lo que sabes que eres capaz. Tienes mucho más que necesitas hacer, pero tú eres la que está a tu manera en este momento. Necesitas ser realista acerca de cuáles son tus objetivos y cómo deseas vivir. El reloj corre y no tienes para siempre. Que eso te motive a hacer lo que viniste a hacer aquí mientras aún tienes la oportunidad de hacerlo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Este mes se tratará de un cambio inesperado, al cual te resistirás por el tiempo que puedas. Debido a que el tema del cambio "inesperado" es que has sabido que venía por un tiempo prolongado, finalmente, acabas de aceptarlo. Sabes si tu trabajo no está funcionando, si el estado de tu relación te está haciendo sentir mal, si no te estás conectando con amigos lo suficiente. Tú sabes cuál es el problema. Solo tienes que admitirlo para que puedas comenzar a cambiarlo. Ahora es el momento.

Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

Las cosas están cambiando fuera de ti este mes. El desafío que se presentará es que aunque finalmente sienta que ha alcanzado tu ritmo personal, tu negocio, familia o lugar de trabajo tal como lo conoces, te encontrarás en una transformación seria. Lo que tendrás que aprender este año es la adaptación. En lugar de temer lo peor, responde con creatividad y ambición. La pregunta no es: "¿Hemos terminado?" La pregunta es: "Entonces, ¿qué haremos después?"

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Este es el mes para que regreses a tus raíces. Has pasado tanto tiempo huyendo. Gran parte de la "aventura" que has buscado ha sido realmente sobre la desconexión. No fuiste lo suficientemente segura para abordar los problemas que te atormentaban en casa. Has tenido suficiente tiempo libre y es hora de comenzar a regresar. La vida que realmente deseas, la existencia que siempre has soñado, te está esperando si tienes suficiente coraje para elegirla.

