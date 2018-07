Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Fin de semana de muchos cambios positivos en tu vida que te llevarán al progreso y la prosperidad, por eso te recomiendo que te cortes el cabello y enciendas una veladora de color blanca para atraer la buena energía. Debes tener cuidado en cuestiones del corazón, tu carácter siempre hace que te encuentres entre dos amores y eso complica tus relaciones, además de que te causa mucho estrés. Si eres soltero, los signos más compatibles contigo serán Acuario, Aries y Leo. Tendrás días de trabajo extra y quizá debas arreglar asuntos de tu coche. Tus amigos te invitan de fiesta este sábado. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer y ser más reservado. Recibes un dinero extra por la venta de una casa. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 21 y 09.

Tauro

Este viernes tendrás muchas sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor, recuerda que junto con la luna roja, este día será de un cambio radical en tu forma de pensar y en tu actitud para consolidarte como un triunfador. Te recomiendo encender una veladora roja y que te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Ten cuidado estos días con la firma de contratos, mejor evítalo. Estarás indeciso en cuestiones de amor, toma tu tiempo para pensar muy bien con quién quieres estar. Te ofrecen un trabajo para el fin de semana que te traerá mucha abundancia. Controla tu forma de beber alcohol este fin de semana. Te llega la invitación a una boda en otro estado. Ya no hagas tantos corajes, trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que dirás. Tus números de la suerte son 21, 07 y 66.

Géminis

Fin de semana de concretar proyectos que tienes desde hace tiempo, sólo debes recordar ser paciente para obtener los resultados que esperas. Este viernes será un día muy místico para tu signo, te recomiendo usar algo de plata y prender una veladora de color blanca para atraer buenas vibras y un cambio radical en tu vida. Aprovecha este verano para seguir capacitándote y tomar cursos de idiomas para vencer los retos profesionales que se aproximan. Te llega de sorpresa la oportunidad de salir de viaje a la playa, aprovéchala. Sales de fiesta este sábado con tus amigos, sólo trata de no tomar mucho alcohol. Te has sentido solo en las últimas semanas, pero está por llegar a tu vida un amor que te hará muy feliz. Sé muy precavido, estarás muy propenso a los accidentes. Tus números de la fortuna son 04, 55 y 71.

Cáncer

Tendrás un viernes lleno de buenas energías, pero debes recordar no platicar tanto tus planes para no generar envidias. Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana que te ayudará a alcanzar la estabilidad económica en tu vida. Trata de no pelear con tu pareja y dejar de celarla tanto, recuerda que la base de toda relación es la confianza. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 06, 11 y 23. Te hacen un regalo muy especial que no esperabas. Ten cuidado en las calles, trata de ser más precavido ante posibles accidentes. Decides cambiar por completo tu casa o remodelarla para que tu energía esté más fuerte y fluya mejor. Tu signo se traiciona mucho a sí mismo pensando en cosas que no son, así que trata de mantener tu cabeza con pensamientos positivos para que se te cumplan tus deseos.

Leo

Viernes de transformaciones positivas para tu signo, recuerda que estás en tu mejor época y debes aprovechar las energías que te rodean para crecer en todos los aspectos. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y pedir a tus ángeles todo lo que deseas, verás que pronto se dará. Trata de dejar atrás todo lo que te hace daño y pensar en tus proyectos hacia el futuro a fin de alcanzar el nivel de vida que quieres. Tu relación de pareja atraviesa por un momento complicado, trata de analizar a fondo todas las ventajas de estar con esa persona y, si decides no seguir, te recomiendo salir a conocer personas más compatibles con tu signo como Aries o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 20 y 99. Te llegan muchos regalos que no esperabas y también la invitación de salir de viaje la próxima semana.

Virgo

Este 27 de julio tu signo entrará en un cambio muy fuerte que lo hará transformarse por completo, recuerda que junto con la luna roja tu energía positiva aumentará al máximo y por fin podrás dejar atrás todo eso que te hacía daño, como los malos amores o problemas de tipo legal. En breve entrarás en una etapa que será de crecimiento en todo lo que necesitas para estar mejor. Trata de cuidarte de problemas de dolor de cabeza y dejar a un lado la tensión nerviosa, para eso te recomiendo que este viernes revises todos tus pendientes y le des continuidad. Prende una veladora de color blanco para que tengas más suerte. Un amor nuevo vendrá a tu vida y será del signo de Piscis o Géminis, sólo recuerda ser paciente e ir despacio en la relación para tomar mejores decisiones. Tus números de la suerte son 88, 70 y 23.

Libra

Este viernes 27 de julio tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo y remediar todos tus problemas. Recuerda que tu signo es el más amigable del Zodíaco y eso a veces le causa problemas sin razón, por eso te recomiendo encender una veladora de color amarillo y poner en tu bolsa un limón verde junto a una raja de canela para protección. Te invitan a salir este sábado. Recibes un dinero extra por parte de un premio en la lotería con los números 90, 27 y 01. Deja de deprimirte cuando las cosas no salen como tú quieres, recuerda que de todos los errores se aprende, así que es tiempo de dejar que todo fluya a su propio ritmo. Te compras un celular nuevo o cambias el plan. Organizas una comida familiar en tu casa. No dejes los cursos de verano, recuerda que a tu signo le hace bien mantenerse siempre ocupado.

Escorpión

Fin de semana de muy buenas energías en tu vida, más en lo relacionado con lo laboral, así que trata de hacer los cambios necesarios como solicitar un aumento de sueldo o buscar otro trabajo. Te recomiendo prender una veladora blanca para mejorar tu vibra. Cuídate de problemas legales y trata de resolver todos los pendientes del pasado. Ya no seas tan determinante en tu relación de pareja, a veces debes entender que no todos piensan como tú, así que relájate y procura platicar las cosas que te molesten para solucionarlas antes de que se salgan de control. Tendrás una fiesta familiar este sábado. Decides remodelar tu cuarto o la cocina de tu casa. Si eres soltero, conocerás a muchas personas nuevas, sólo trata de no confundir la pasión con el amor. Tendrás un golpe de suerte con los números 90, 67 y 55.

Sagitario

Este 27 de julio será un día lleno de energías solares en tu vida que te traerá buena fortuna en todo lo que realices. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y que te pongas mucho perfume. Debes tomar mucha agua y comer menos alimentos pesados para que tu energía espiritual crezca. Serán días perfectos para firmar contratos o tramitar créditos, sólo debes tener mucho cuidado para no endeudarte de más, por lo que te recomiendo buscar asesoría financiera. Ya no seas tan apasionado en tus relaciones de pareja, recuerda que el amor debe ser más natural y no obligado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 44, 30 y 21. Te regalan una mascota. Si sales de vacaciones, te recomiendo bañarte en el agua del mar o en un río para limpiar todas las malas vibras que te afectan.

Capricornio

Este 27 de julio será un día de cambios muy fuertes en tu vida. Tu carácter hace que siempre tengas éxito en todo lo que te propones, pero a veces el destino te juega una mala partida y este viernes un amor se irá de tu lado. Recuerda que con el tiempo todos los cambios traen cosas positivas; no obstante, tú también debes poner de tu parte para no caer en la soberbia. Te recomiendo prender una veladora de color rosa y colocar en tu zapato derecho tres pétalos rojos para atraer al amor. Sé más cuidadoso con el dinero y deja de gastar en cosas que no necesitas. Cuídate de problemas de infección en las vías urinarias o de trasmisión sexual; ve con tu médico. Te llega una sorpresa por un amor del signo de Aries o Libra que te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 00, 12 y 40.

Acuario

Este viernes estará lleno de sorpresas agradables y buenas noticias en tu vida. La luna roja traerá a tu vida un cambio muy importante acompañado de mucha abundancia. Debes aprender a no platicar tanto tus logros o planes para no generar envidias de las personas que te rodean. A fin de atraer la suerte, ponte ropa interior blanca y mucho perfume. Cuídate de problemas de estómago y trata de seguir con una dieta saludable, ya está dando los resultados que esperabas. Preparas un viaje para el mes de agosto a un destino de playa. Mucho cuidado en cuestiones del corazón, te estás enamorando de un amigo cercano, trata de poner en claro tus sentimientos y no arriesgar esa amistad. Tus amigos te invitan de día de campo. Te compras ropa o cambias de look. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 12 y 23.

Piscis

Este 27 de julio es un día determinante en tu futuro, te recomiendo encender una veladora azul para atraer todas las energías positivas. Te has sentido un poco solo últimamente, pero ya es momento de volverte a enamorar y salir a conocer personas nuevas, especialmente de los signos de Leo y Capricornio, con quienes tendrás mucha afinidad. Será un fin de semana de muchas emociones, así que trata de disfrutar al máximo todo lo que hagas. Ya no pelees con tu familia o tu pareja, recuerda que ellos siempre ven por tu bienestar. Decides mudarte de casa para vivir más cerca de tus papás. Te llegará una propuesta de trabajo muy importante, analízala muy bien antes de tomar una decisión. Tus números de la suerte son 09, 08 y 33. Este domingo trata de salir a caminar al aire libre para llenarte de inspiración y energías positivas.

