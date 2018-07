El consejo que debes seguir para que Mercurio retrógrado no afecte tu vida, según tu signo

Cuando Mercurio entra retrógrado, es un momento de puro pánico astrológico. Al ser un planeta interior con un retroceso de cola que dura solo alrededor de tres semanas, se asegura de empacar un golpe mortal en un corto período de tiempo. Dado que Mercurio gobierna la comunicación, la tecnología, la función cognitiva, el transporte y los aspectos de nuestra vida que permiten que las cosas funcionen sin problemas, varias cosas pueden colapsar y arder.

Si no eres consciente de tus acciones, podrías terminar echando todo a perder. Sin embargo, siempre hay consejos que puedes seguir durante Mercurio retrógrado. Si tomas precauciones y eres paciente del 26 de julio hasta el 19 de agosto de 2018 que estará en este estado, podrás sobrevivir.

Aries

Ten cuidado de no priorizar la diversión y el placer sobre las tareas importantes. También ten cuidado en el ámbito sexual. Evita participar en juegos arriesgados. No te desveles en fiestas o eventos donde realmente no quieres estar.

Tauro

Evita conflictos con tu familia. Si sientes que te rebelas contra las tradiciones, espera hasta que Mercurio termine, antes de causar una conmoción. No tomes decisiones drásticas en tu vida hogareña, como re decorar o mudarte.

Geminis

Piensa dos veces antes de hablar. Comunícate con integridad y honestidad. Evite mentir y chismear. Recuerda revisar dos veces todo antes de presionar "enviar". Practica la paciencia y la moderación durante las conversaciones tensas.

Cáncer

No hagas ningún compromiso financiero serio. Si es necesario, reserva mucho tiempo para evaluar los pros y los contras de la decisión. Mantén el gasto al mínimo. Si tienes poco dinero, no hagas nada arriesgado para adquirir efectivo rápido.

Leo

Mantén tu ego bajo control. El comportamiento vanidoso podría llevarte a situaciones difíciles luego. No presuma de nada para respaldar sus reclamos. Intenta practicar la humildad y la auto conciencia. Convierte tu confianza hacia adentro en lugar de hacia afuera.

Virgo

No tengas miedo de hablar. Demasiada restricción, y todos caminarán sobre ti. Sé paciente y atento con sus palabras, pero debe hablar cuando sea importante. Llega demasiado lejos en tu propio mundo y te quedarás atrapado allí.

Libra

Piensa dos veces con quién pasas tu tiempo. Espere hasta que Mercury Rx termine antes de comprometerse seriamente con una nueva multitud. Evita los conflictos con tu comunidad actual y no permitas que tus amigos te presionen.

Escorpión

No hagas cambios importantes en su carrera, como dejar su trabajo, aceptar una oferta de trabajo o cambiar su especialización universitaria. Si es absolutamente necesario, asegúrate de leer toda la letra pequeña y considerar primero todos los pros y contras.

Sagitario

Evita los viajes de larga distancia. Si debes hacer el viaje, planee con anticipación y prepárate para cometer errores. En términos generales, deja a los prospectos elevados y ambiciosos en un segundo plano hasta que termine Mercurio.

Capricornio

No investigue cosas que puedan herir sus sentimientos. Durante Mercurio, la ignorancia es felicidad. No mires el Instagram de tu ex, no busques la verdad que no estás listo para escuchar, y evita ver cosas que no pueden ser vistas.

Acuario

Espera hasta que Mercurio termine antes de romper co tu pareja inicies una nueva relación con alguien. No pelees con mejor amigo o socio comercial. Ten cuidado al tomar decisiones basadas en las relaciones.

Piscis

Haz tu mejor esfuerzo para mantenerte organizado. Si estás desordenado, podrías perder elementos importantes o olvidar información crucial. Evita comer poco saludable y atrasarse en su estado físico. Complete proyectos existentes en lugar de comenzar nuevos.

Te recomendamos en video