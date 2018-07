3 signos del zodiaco que necesitarán respirar profundo antes de entrar en crisis esta semana

El cambio de energía que tiene lugar en el cosmos esta semana será importante, cuando el eclipse lunar total en Acuario se eleve en nuestro cielo el 27 de julio. Sentirás un gran impulso que te llevará a una transición inesperada. Nada tiene sentido en este momento pero confía en las oportunidades que estos cambios le brindan. No hay duda de que todo está interconectado, y en el transcurso de la semana, la retrospección te enloquecerá. Trata de respirar.

Géminis

Mercurio retrógrado es uno de los tiempos más difíciles para todos. Sin embargo, nadie lo sabe mejor que tú, Geminis, uno de los dos signos del zodíaco que prácticamente se apaga por completo durante el vertiginoso retroceso de su planeta regente. A partir del 26 de julio, Mercurio retrógrado girará en torno a ti, volviendo todo completamente al revés. ¿El problema? Que para un Géminis la comunicación es todo así que es casi seguro que este retrógrado te deje sin palabras, colocándote en situaciones difíciles donde necesites expresarte para liberarte. Aunque estarás enfrentando varios desafíos, sé consiente de cada paso que das, analiza las cosas antes de hacerlas. Tu capacidad para aprender rápido te ayudará.

Virgo

Ya llevas una temporada tenso así que no te sorprende demasiado que mercurio retrógrado esté haciendo de las suyas estos días. Para ti es un apocalipsis franco, donde se apaga toda tu confianza en tu capacidad de pensar críticamente y actuar en consecuencia. A partir del 26 de julio, este retrógrado se arremolinará como un tornado en tu espiritualidad, haciendo que la totalidad de su mundo interno sea un desastre total y completo. Si tienes problemas para ordenar tus pensamientos y calmar tus ansiedades, es culpa del movimiento planetario de estos días. Tu subconsciente está en desorden y tienes todo el derecho de sentirte desairado. Por suerte para ti, el eclipse lunar provocará una revolución en tu salud y trabajo. Esta energía empoderadora te ayudará a combatir la desorganización y a hacer un plan que corrija cualquier filtración en tu sistema espiritual.

Acuario

Cuando el eclipse lunar total más largo del siglo tenga lugar esta semana, se produce un cambio en toda tu identidad. Experimentar un eclipse lunar no es fácil ya que trae una revolución de emociones. Puedes sentirte confundido y preguntarte qué estás haciendo con tu vida. Una pregunta existencial lleva a otra, y de repente, te verás sobre analizando tu vida. Aunque no deberías darle tantas vueltas al asunto, estos pensamientos son importantes de vez en cuando. Adéntrate en la introspección pero recuerda darte crédito por todo lo que has pasado y todo lo que has sobrevivido. Estos cambios llegan para re enfocar tu energía y así poder acercarte más a tu verdadero yo. Permite que el caos te traiga paz.

