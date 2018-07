Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

El Carro

En estos días todo se facilita, todo fluye, todo se hace expedito, por lo que deberás aprovechar lo mejor posible tu tiempo y avanzar en aquellos aspectos de tu vida que requieren una mayor prisa o celeridad. Recuerda que “la peor diligencia es la que no se hace”.

Tauro

Dos de Espadas

Las dificultades que a veces tienes para cambiar una situación que no te agrada, porque puede significar enfrentar algo nuevo y desconocido, podrían verse aumentadas durante estos días y terminar la semana con una sensación de haber perdido el tiempo. Atrévete y actúa con discernimiento.

Géminis

La Rueda de la Fortuna

Serán días apropiados para avanzar, progresar y hacer los cambios que necesites y dejar que la vida te sorprenda con ayuda extra, que para algunos es “suerte” y que no saben, que es lo que uno merece y se lo ha ganado.

Cáncer

El Diablo

Días un tanto complejos por lo difícil que será definir las causas. Lo más recomendable será que no hagas tu “aporte” personal en complicarlos más aún, por lo tanto, sustráete de calificarlos y acéptalos sin juicio y con resignación.

Leo

Reina de Copas

Controla tus emociones, ya que estarás muy susceptible a caer en estados de excesiva sensibilidad poco recomendables para el proceso que estás viviendo y que requiere un poco de frialdad y algo de practicismo. Períodos como éste sólo te ayudan en tus eventuales momentos creativos.

Virgo

Reina de Bastos

Es mejor actuar por presencia en el medio en que te mueves para lograr que todo funcione como a ti te gusta. Es algo así como “predicar con el ejemplo”. Y a ti poco te cuesta. Otro método en estos días podría ser incluso contraproducente. Cuida tu imagen, tiene un valor ganado con esfuerzo.

Libra

Cuatro de Copas

Haz lo posible para que no se imponga en tu pensamiento una suerte de desaliento o desilusión en materia de amor de pareja, ya que esto podría prolongar un estado poco recomendable que acentúe la situación presente y empeore con el transcurso del tiempo.

Escorpio

Ocho de Copas

La mejor manera de pasar estos días será hacerle caso a tu instinto y restarte, dentro de lo posible, a cualquier actividad social o colectiva y dedicarte a ti. O sea, a tu mundo interior, desde donde salen, muchas veces, las mejores opciones para llevar tu vida.

Sagitario

El Ermitaño

En todo evento apela a tu propia experiencia y conocimiento que has asesorado en el tiempo para salir airosa ante cualquier situación que tengas que enfrentar. No necesitas consejos externos o de terceras personas, tu autonomía debe imponerse por sobre todas las cosas.

Capricornio

Cinco de Bastos

No te sumes a ninguna situación conflictiva referida a relaciones humanas que no te corresponda o afecte en forma directa, sobre todo en el ámbito laboral o profesional, ya que no valdrá la pena y poco podrás hacer para mejorarla. En resumen “toma palco”.

Acuario

Tres de Bastos

Siempre hay que ir más allá. “El cielo es el límite”. Y si quieres dar un paso cualitativo y cuantitativo es el momento de hacerlo, que nada te detenga, ten presente la cautela y el sentido común, que son buenos consejeros.

Piscis

Ocho de Bastos

Si quieres maximizar tu gestión laboral, prioriza tus actividades según su importancia y dedícate a aquellas cosas que requieren solución inmediata, dejando pendientes las que no la tengan. De no hacerlo, de nada valen las explicaciones o los justificativos.

Te recomendamos en video