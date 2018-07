3 signos del zodiaco a los que les llegará un amor inesperado este fin de semana

CÁNCER

Últimamente, has tenido ciertas discusiones con tu pareja debido a que sienten que se han distanciado un poco y si estás soltera y has estado buscando a alguien con quien compartir el tiempo, tampoco has tenido éxito. Tranquila, la temporada de Cáncer está a punto de terminar y eso te dará la oportunidad de vivir algo que tanto has estado esperando. Estarás llena de vitalidad y confianza inmejorable, haciéndote sentir íntimamente conectada contigo misma. Ahora es el momento de comenzar a pensar en la próxima aventura. Estarás abierta a nuevos prospectos así que abre tu corazón y dale la oportunidad a esa persona que no deja de dar vueltas en tu mente.

LEO

Te estás convirtiendo en reina de todo durante la temporada de Leo. Es hora de dejar que ese león sentado en tu corazón ruja con todas sus fuerzas, porque ahora estás en la cima del mundo. A medida que el sol te impulsa a través de tu primera casa del yo, estás completamente comprometido con cada acción que realizas, poniendo todo tu yo en cada movimiento. No dudes de ti misma, porque tu retorno solar te recuerda lo maravilloso que eres en realidad. La Luna llena llenará a tu signo zodiacal de la vitalidad que necesitas para esclarecer tu mente y abrir paso a nuevas oportunidades

CAPRICORNIO

Durante los últimos días, te has sentido muy insegura en relación a tus sentimientos. Hay momentos en los que sientes una fuerte conexión con tu pareja, mientras que hay días en los que quisieras estar lo más alejada posible. La luna llena está colgando su brillante orbe de luz a través de la noche en tu nombre. Todo será posible y concretarás aquellos deseos que habías estado guardando. No siempre es fácil agarrar tus emociones y usarlas. Sin embargo, en estos días, te sentirás y verás irresistible. El espejo de tu alma se sentirá tan valioso, y podrás tomar todas las decisiones correctas, comprometerte con todos los movimientos correctos y encontrar un punto de felicidad inesperado.

