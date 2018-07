El consejo de tu carta del Tarot para que te vaya mejor en la vida, según tu signo

ARIES: El Emperador

El rey de reyes El Emperador es puro poder autoritario y exige respetos. Es la carta perfecta para ti, Aries, ya que solo tienes que tenerlo a tu manera, y cuando se trata de lo que quieres, lo quieres ya. El Emperador en las relaciones advierte contra volverse demasiado dominante. Ten cuidado al pensar que tu camino es la única forma, porque no lo es.

TAURO: El Hierofante

El Hierofante es la congregación. Es la tarjeta de los sistemas de orden establecidos, ya sean religiosos, gubernamentales o comerciales. Representa lo probado y verdadero, al igual que Tauro no es alguien que se desvíe de lo tradicional. En el sector de las relaciones, esta tarjeta significa la necesidad de lo tradicional: una casa, una cantidad de niños después del cortejo y el matrimonio. La desventaja de esta tarjeta puede significar una rigidez y falta de voluntad para comprometerse. Con esta carta debes aprender verdaderamente todo lo que necesita saber sobre su pareja deseada antes de decidirse a comprometerse. Y si algo no funciona para ti, está bien partir.

GÉMINIS: los amantes

Los amantes tradicionalmente tratan de comunicación, mediar entre el corazón y la cabeza, y hacer una elección. Algunas veces significa elegir entre la cabeza y el corazón. Geminis es conocido por querer comer su pastel y comérselo también. Evite la inconstancia y tenga una discusión cuidadosa sobre sus deseos y necesidades, así como sobre la de su pareja. Si lo que quieres es una aventura simple, sé sincero. Asegúrate de tomar sus sentimientos en consideración.

CÁNCER: El carro

El carro es a menudo la carta de la victoria y el poder de la voluntad. Cuando tienes un objetivo a la vista, lo buscas y te aferras a él. Sin embargo, una cosa de la que Cáncer tiende a ser culpable es aferrándose demasiado, especialmente en una relación. Esto tiende a ser su necesidad lunar de seguridad y pertenencia, pero tenga cuidado de no sofocar a nadie. El carro te advierte que no debes ser demasiado controlador.

LEO: Fuerza

El nombre de esta tarjeta parece explicarse por sí mismo, pero en realidad, va más allá de la fuerza física. Tu pareja se preparará mejor cuando te encienden y es posible que tengas que bajarse las escotillas cuando estés cabreado. Toda esa energía ardiente es bastante deseable, pero también un poco aterradora. Las cartas de Fuerza le piden que controles y contengas esos impulsos, especialmente en una relación. Usa tu intuición y empatía en lugar de alimentar tu propio ego.

VIRGO: el ermitaño

La carta del buscador de la verdad. El Ermitaño arroja su linterna a las áreas ocultas, encontrando la verdad que de otro modo quedaría oculta. Virgo es conocido por explorar áreas oscuras y arenosas, sin descansar hasta que aprendes todo lo que puedas sobre un tema. Esta es también una carta de introspección y soledad. Para mejorar una situación reparable, así como para mostrarle a alguien que realmente te importa es haciendo todo lo posible para ayudarlos. Pero cuidado, tu forma de hacer las cosas puede funcionar para ti, pero podría no funcionar de para todos los demás. Todos tienen su propio viaje, incluido su compañero.

LIBRA: Justicia

La representa tu signo del zodiaco, por lo que tiene sentido que esta tarjeta se adapte a ti. La justicia exige un razonamiento imparcial y justo. Esta carta también representa equilibrio, armonía y causa y efecto. Todo, desde el cabello hasta la ropa, debe ser perfecto. Te esfuerzas por mantener el equilibrio en tus relaciones, deseando que todo sea pacífico, lo que puede significar que a veces tiendes a estar demasiado orientado hacia su pareja, abandonando tus necesidades a favor de las suyas y odiando involucrarse en un conflicto. Toma una decisión difícil, deja que tu pareja sepa dónde están arruinando. Esto ayudará a restablecer el equilibrio.

ESCORPIO: Muerte

Deja de volverte loco. Tu signo es el de la potencia, los extremos, la ruptura de tabúes y el hundimiento a nuevas profundidades, por lo que es muy poco probable que esta tarjeta te asuste. Ahora, en cuanto a esta tarjeta, significa un final natural de algo, ya sea un trabajo, romance o tiempo en un cierto lugar. La muerte es una liberación, así que aprende a liberar parte de esa necesidad de control de vez en cuando. La muerte te pide que dejes ir lo que no sirve, y esto incluye las peleas pasadas y los desaires imaginarios.

SAGITARIO: templanza

La carta de moderación y atemperación relacionada con tu signo expansivo. Tú eres optimista. Sueñas a lo grande, piensas en grande. Una especie de dado con Júpiter como su regla. Pero a veces uno tiende a hacer mucho. Necesitas atemperar esos impulsos ardientes, especialmente en términos de una relación cuando las cosas no son todo sobre ti. Esta carta te pide que reines (no completamente) esos impulsos expansivos.

CAPRICORNIO: El diablo

El diablo no significa lo que piensas que significa. El Diablo es la carta de la ambición, el control y el jolgorio. Puede traer problemas de control ya que la imagen tradicional de esta carta es un demonio gigante que encadena a las víctimas dispuestas en su lugar. Normalmente, este es un juego de adicciones, pero esto también puede significar relaciones. Esa necesidad de controlar todo y todos no terminarán bien. Asegúrate de no estar sentado en una situación no saludable porque se siente bien o necesitas mantener las apariencias.

ACUARIO: La estrella

Esta es la carta de esperanza, ideales, visión e inspiración. Y Acuario, no eres nada si no un visionario. Tienes ideas sobre las ideas. Sin embargo, al igual que los otros signos cerebrales, el romance y "los sentimientos" tienden a hacer que te alejes. Al igual que una estrella real, tiendes a desapegarte de todo lo demás. En una relación, esto rara vez es algo bueno. La estrella, la carta de los ideales y las nuevas visiones, te invita a mirar exactamente qué es lo que quieres en una relación. También le pide que vea qué es lo que necesita la otra persona y que sea honesto sobre si usted es o no lo que cada uno necesita en este momento.

PISCIS: la luna

Al igual que el cuerpo celeste, la Luna está muy preocupada con la seguridad y nuestras emociones y temores más profundos. También está conectado con ilusiones e intuición, por lo que resuena contigo. Y si hay alguien que tiene el mercado para todo lo anterior acorralado, eres tú. Cuando se trata de romance, vives para eso. A veces no hay nada que te dé mayor alegría. Sin embargo, la carta de la Luna también es una carta de engaño y autoengaño. Su consejo para ti es asegurarse de que sientas las cosas con tu intuición en lugar de tu imaginación, ya que es muy fácil quedar atrapado en una corriente emocional.

Te recomendamos en video