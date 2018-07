4 signos que necesitarán darse una escapada esta semana para no enloquecer

Como ya sabrás, estamos en medio de una de las temporadas de eclipse más bellas y complejas que hemos visto en mucho tiempo. Esto marca el comienzo de una nueva era en tu vida, así que agárrate fuerte y prepárate para lo que está por venir. Sin embargo, todavía tenemos la energía de un eclipse lunar total más largo del siglo que se acerca la próxima semana, y este sacará todos los esqueletos de tu armario sin disculpas. Mientras nos preparamos para el caos que seguramente seguirá, tu signo del zodiaco tiene mucho que decirte sobre tu estrés.

Aries

Venus provoca que tengas mucha necesidad de moverte y transformarte. últimamente te estresa estar en un lugar y te sientes confundida sobre hacia dónde es que debes ir. Es una gran semana para enfocarse en una lista de tareas que has postergado por mucho tiempo. También es el momento adecuado para tomar una decisión audaz en su carrera, una que hayas estado planeando hacer desde hace un tiempo. A medida que la luna ilumina tu séptima casa de alianzas, es momento de forjar una conexión más profunda con alguien, ya sea por motivos comerciales o emocionales.

Géminis

Dale un respiro a tu cerebro. Tienes un millón de ideas y mucho para decir las 24 horas, los 7 días de la semana. Toda esa charla interna y externa puede cansarte y hacer que te sientas muy ansiosa. Es importante tomar un tiempo para desconectar tu cerebro y relajarte. Toma esas ideas en tu cabeza y conviértelas en algo que puedas colgar en la pared. Busca un lugar donde pueda estar cerca de muchas personas para que tus necesidades de conversación se cumplan y saques todo de una vez.

Sagitario

Estás saturando tu cerebro con ideas y pensamientos que no terminas por concretar. Tu entusiasmo a veces puede confundirse con un compromiso que realmente no deseas hacer y eso te ha traído varios problemas estos días. Esto puede hacerte sentir incómoda y desequilibrada. Es momento de poner las cosas en claro, terminar lo que empiezas y aceptar que hay cosas que no puedes hacer. El mejor remedio para esta temporada de angustia es ir a explorar algo, estudiar algo diferente o conocer gente nueva.

Capricornio

Con Venus en su novena casa de aventura y filosofía, tiene ganas de aprender más y acumular más experiencias. Atreverse a hacer un esfuerzo adicional, su conexión con Júpiter y Saturno (su planeta regente) en su casa comunitaria y en su casa del yo le pide que expanda su círculo e invite a personas que comparten los mismos intereses que usted. Búscalos, porque ellos también te están buscando. A medida que su décima casa de carrera se impulsa con la luna, se le llama para reforzar sus servicios ofrecidos y fortalecer aún más su posición en este mundo.

