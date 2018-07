Horóscopo semanal de Mhoni Vidente para días llenos de energía positiva

ARIES

Semana de mucho trabajo. Recuerda que necesitas organizar mejor tus tiempos para lograr tus objetivos. Cuídate de problemas de hormonas o de presión alta, es mejor no pensar tanto y dejar que todo fluya. Vienen días para estar pleno en tu vida amorosa. A los solteros les viene un amor fugaz y apasionado. Recuerda que a tu signo lo domina el aspecto sexual. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 00, 32 y 19, ese día será mágico para tu signo, así que trata de cerrar negocios o buscar un trabajo nuevo. Piensas mucho en lo que no fue con una ex pareja y eso te quita energía, así que deja ir esos recuerdos y enfócate en tu vida actual. Ya no confíes tanto en cualquier persona, platica sólo lo necesario. Considera que el Aries es signo de muchos viajes, por eso es importante que tengas en orden tus documentos.

TAURO

Resuelves asuntos legales o escolares. Recibes un dinero extra o te dan las comisiones de un trabajo anterior. Ya no pelees tanto con tus compañeros de trabajo ni caigas en provocaciones, evita que te afecte lo que digan otros. Cuídate de problemas de riñón o intestino, no dejes de acudir con tu médico para una revisión. Tus amigos te invitan a salir de viaje en estos días. Te busca una ex pareja para reclamarte asuntos pendientes, trata de relajarte y darle vuelta a la página. Tendrás un golpe de suerte con los números 88, 32 y 15, y tu mejor día será el 16 de julio; en esa fecha las energías positivas estarán más fuertes, así que te recomiendo ponerte algo de plata como una cadena, dije o aretes para que la buena fortuna te dure más tiempo. No dejes de hacer ejercicio para que te veas y sientas mejor.

GÉMINIS

Semana con muchas preocupaciones sobre tu vida personal, recuerda que tu signo es el gemelo y eso te hace tomar decisiones que no son las más adecuadas. Te recomiendo no precipitarte y organizar mejor tus pensamientos. Siempre trata de pedir un consejo a tu madre o padre, pues ellos siempre verán por ti. Recibes una oferta de trabajo, analízala, te irá de lo mejor. Cuídate de problemas de garganta, recuerda que son tu punto débil. Ya no discutas tanto con tu pareja; si ya no hay amor, es mejor darse un tiempo. A los solteros les llegará un amor del signo Libra o Capricornio. Recibes un premio en la lotería con los números 06, 44 y 32, trata de jugarlo el 18 de julio para que te vaya de maravilla. Haz los cambios necesarios para estar mejor. Cuidado con los accidentes o trata de conducir con más precaución.

CÁNCER

Semana de mucho trabajo y juntas para sacar adelante proyectos nuevos. Recuerda que casi siempre tu signo es coordinador o jefe de área y eso te hace ser más responsable en todos los sentidos. Enfócate más en tu familia y frecuéntala, recuerda que siempre se necesita el abrazo de un hermano para sentirse mejor. Te llega una invitación para salir de viaje con tus amigos, hazlo, te irá de lo mejor. Cuídate de problemas de la piel o trata de no tomar tanto sol. Protégete de las envidias. Te recomiendo usar un listón de color rojo con tres nudos y colocarlo en tu tobillo derecho; déjatelo hasta que se caiga solo. Un nuevo amor te regala un perfume y eso te hará muy feliz. A los Cáncer que están casados les vendrá un embarazo que les dará mucha felicidad. Tu mejor día es el 17 de julio y tus números de la suerte son 05, 23 y 18.

LEO

Tendrás mucha energía positiva a tu alrededor. Enfócate en hacer los cambios necesarios para estar de lo mejor. Recuerda que las personas del signo de Leo siempre necesitan tener un patrimonio en la vida. Ya no esperes lo que no llegará, si tu pareja no se compromete contigo, es mejor darte un tiempo y conocer personas que sí tengan más compatibilidad en tu vida. Recuerda que tu signo es fuego y eso te vuelve intenso en todo lo que realizas. Tu compatibilidad es con Aries o Acuario. Tomas un curso de verano para aprender más en sistemas o idiomas. Tendrás un golpe de suerte el 18 de julio con los números 04, 33 y 28. Usa el color blanco para que atraigas más la suerte a tu vida. Te busca tu madre para invitarte a un viaje. Ya no lo dudes, busca otro empleo en el que valoren más tu desempeño y donde se te presenten más oportunidades de crecimiento.

VIRGO

Semana para ponerte al corriente con todos tus pagos, recuerda que necesitas administrarte más para que te rinda por más tiempo el dinero y puedas ahorrar. Te invitan a una boda familiar. Ya no estés tan pensativo sobre tu vida amorosa, trata de dejarte querer y seguir con tu pareja, considera que tu signo suele autosabotearse para no ser feliz. Te llega un dinero por un premio de lotería con los números 05, 66 y 24, trata de jugarlos el 17 de julio, el cual será de mucha suerte en todo lo que realices. Te busca tu papá para invitarte a realizar un viaje. Cuídate de los dolores de cabeza o cuello, que son tu punto débil. Cambias tu look. Te busca un amor del pasado para volver, pero recuerda que si no fue, no será, así que trata de avanzar y cerrar ese ciclo en tu vida. Arreglas tu casa o compras muebles.

LIBRA

Analizas un cambio de trabajo, porque necesitas darle más fuerza a tus proyectos. Este 16 de julio tomas las riendas de tu vida laboral y empiezas a cosechar triunfos. Ya no estés preocupado por tu relación, ten calma, que el amor siempre llega. Eres muy conquistador y siempre estás rodeado de amores nuevos, pero debes analizar con quién deseas formar un hogar, para que después no te arrepientas. Ya no trates de arreglar la vida de todo mundo, recuerda que es mejor mantenerse al margen de las situaciones personales de los demás para que no te contamines con su energía. Tendrás un golpe de suerte el 18 de julio con los números 22, 10 u 87. Recuerda vestirte de colores fuertes para que esa energía positiva crezca más. Un amor del signo de Géminis o Virgo se alejará de tu vida. Tu compatibilidad en los negocios o trabajos será con los signos de fuego.

ESCORPIÓN

Son tiempos de madurar y definir qué quieres para tu futuro, así que no lo pienses tanto y toma acciones positivas para cambiar tu presente. Semana de mucho trabajo atrasado y de enojos con tus superiores; trata de relajarte y no tomes las cosas de manera personal. Cuidado con problemas del pie o rodilla. Duerme más y deja a un lado tu celular, recuerda que tu signo necesita descansar para recuperar energías más rápidamente. Tus padres te darán consejos sobre tu vida amorosa, considera que debes tomar la decisión de seguir o separarte. Ya no seas tan terco, a veces hay que dejar ir las cosas. Sabrás de la operación de un familiar, pero todo saldrá muy bien. Te invitan a viajar a un rancho o salir de día de campo. Un amor del signo de Tauro o Capricornio estará buscándote mucho. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de julio con los números 34, 29 y 08.

SAGITARIO

Regularmente a tu signo no le gusta que lo manden o le digan qué hacer en su vida, pero ya es tiempo de aceptar opiniones de tus padres o personas cercanas que te quieren. Semana de preocupaciones laborales por reajustes. Estás enamorando de alguien más, trata de poner en claro tu situación sentimental y no engañar a nadie. Tu mejor día será el 17 de julio y tendrás la suerte en juegos de azar o tramitas un crédito. Enciende una vela para seguir con la abundancia en cuestiones de dinero. Tu compatibilidad en el amor es con Aries y Cáncer. Cuídate de las grasas, sigue con la dieta y el ejercicio. Te invitan a estudiar turismo o administración. Tus números de la suerte serán 54, 60 o 01, trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Te invitan a trabajar en una escuela o dependencia pública.

CAPRICORNIO

Semana de exámenes finales o de mucho trabajo. Administra más tu tiempo para no verte tan presionado. Te llega una invitación para salir de viaje, hazlo, que te irá de lo mejor. Cuídate de problemas de la piel o trata de ir con tu médico. Ya no pelees tanto con tu pareja, procura comprender que no todos son tan inteligentes como tú. Mandas a arreglar tu carro o decides cambiarlo por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 00, 30 y 97, combínalos con tu día de nacimiento para atraerla más. Sabrás de un embarazo en un familiar cercano. En el amor seguirás de conquistador con todos los signos, recuerda que tu carisma hace que todos caigan rendidos hacia ti. Recuerda que ya no debes poner tanto interés en alguien que no lo merece, sobre todo en lo amoroso.

ACUARIO

Estarás con mucho ánimo en lo laboral. Tendrás suerte todo el mes, sólo trata de cuidarte de las envidias o malas energías de personas que están en tu trabajo. Recuerda que tienes una luz muy fuerte y eso atrae envidias, así que carga un limón verde en tu bolsa y tráelo toda la semana para protegerte, también puedes usar algo de plata. Cuidado con lo que firmas o evita sacar ningún crédito. En el amor, ya no emociones a tu pareja si no quiere seguir, es mejor hablar claro y dejar que todo fluya, recuerda que a tu signo le es muy difícil enfocarse en una sola persona. Tu mejor día será el 17 de julio y podrás hacer los cambios necesarios para estar mejor en tu economía o buscar un trabajo nuevo. Trata de quedar en paz con tus ex parejas o amigos para que no te cargues de energías que no son tuyas. Tus números de la suerte son 03, 28 y 77.

PISCIS

Semana para salir de viaje por cuestiones de trabajo. Evita negarte a nuevos proyectos laborales por más pequeños que sean, toma en cuenta que tú los haces grandes. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso hace pensar en lo que hiciste mal en tu vida. Cuidado con problemas de salud, trata de hacerte un chequeo general y salir de dudas. Te estarán rondando los chismes, así que ponte una cadena de plata para que te sirva de protección. Te llega un amor del signo de Géminis o Libra que estará hablando de una relación más formal, así que déjate querer. Mandas a arreglar tu carro. Trata de no manejar muy rápido. Sigue ahorrando, que eso te ayudará a cumplir todas tus metas en la vida. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 09, 88 y 21. Recuerda aplicar la frase: “a veces se gana perdiendo”.

