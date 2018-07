Este es el lugar ideal para conocer el amor de tu vida según tu signo

Si estás cansada de esperar que el amor de tu vida te encuentre, entonces quizás deberías hacer algo al respecto. Pero primero, la gran pregunta: ¿dónde deberías buscar el amor? ¿Dónde vas a conocer finalmente a tu alma gemela? La respuesta la tiene tu signo del zodiaco.

¡Cada signo es diferente, sigue leyendo para saber dónde deberías pasar más tiempo!

Aries: una chica de Aries es trepidante y competitiva en espíritu. Ella adora los desafíos físicos y necesita un hombre que pueda seguirle el ritmo. No hay nada que odie más que una pareja que no sea tan dinámica como ella. Un gimnasio es un gran lugar para que ella lo mire, los muchachos allí están en actividad física.

Tauro: una Tauro tiene que ver con los sentidos. Ella misma es extremadamente sensual y algunos de los sentidos más sexy y vigorizante tienen que ver con la boca.Un restaurante es un lugar perfecto para que ella encuentre el amor. Le encanta ir a lugares únicos y divertidos y su interés por la comida ecléctica servirá como punto de conversación con su posible pareja.

Géminis: es una mujer de muchos colores, tiene diferentes tipos de atributos y puede ser un poco abrumador cuando trata de encontrar pareja. Todas las diferentes posibilidades y resultados pueden asustarla a veces. La mejor manera para que ella encuentre el amor es hacer que alguien lo sugiera, ¡es decir, una cita a ciegas!

Cáncer: tiene un gran corazón y aprecia mucho las relaciones que tiene en su vida. Ella buscará el amor, pero tiene que ser alguien tan cariñoso y genuino como ella. El trabajo voluntario es la mejor manera de conocer a alguien digno de su desinterés.

Leo: una chica Leo sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. Ella no tiene miedo de explorar todas sus opciones porque es increíble. Las citas rápidas no son para todos, pero para una chica Leo, en realidad es perfecto.

Virgo: es tan trabajadora y persistente que es difícil para ella detenerse e incluso notar cuando tiene una chispa con un chico. Ella necesita a alguien que no la aleje de su trabajo pero que esté allí como una distracción para recordar que debería divertirse. Ir a una hora feliz es perfecto para ella.

Libra: necesita a alguien que esté dispuesto a ser su compañero en cualquier cosa porque la mayoría de las actividades que ella hace no quiere hacerlas sola. Un club de baile es un lugar perfecto para que encuentre una posible pareja, porque es cuando ella brilla más, estar rodeada de gente y pasar el mejor momento de su vida.

Escorpio: una chica Escorpio no puede buscar amor en un lugar específico. Ella es apasionada y normalmente tiene una cosa que hace o estudia que alimenta sus deseos más profundos. Ver en qué se queda despierta pensando en la noche debería ser la primera pista de dónde debería estar buscando el amor. Una vez que se da cuenta de eso, ya sea que corra maratones, jardinería, surf o incluso cómics, es allí donde debe ir a buscar a otras personas para pasar su momento romántico.

Sagitario: ama su libertad y poder viajar y no tener inhibiciones. ¿Qué mejor lugar para encontrar a alguien que mientras está de vacaciones? La chispa de un hombre extranjero o si ella se encuentra con alguien que también viaja por sus similitudes.

Capricornio: una chica de Capricornio es su propia fuerza poderosa de trabajo duro, autocontrol y responsabilidad. Ella sabe cómo divertirse, pero a veces necesita que se lo recuerden. El lugar perfecto para que una Capricornio encuentre el amor sería en un lugar de música, ya sea un concierto o un festival.

Acuario: es una fan de la discusión y el debate intelectual y la conversación. Ella necesita a alguien con quien ella pueda hablar y alimentar su interés y ansia de explorar la mente. Una librería o biblioteca es perfecta para encontrar un compañero para ella. Ella podrá tener a alguien que al menos pueda apreciar la literatura y el arte de contar historias.

Piscis: está en su propio mundo y es extremadamente creativa. Ella querrá tener a alguien en la vida que tal vez no sea tan creativo, pero que aún pueda apreciar la excentricidad de la vida. Una galería de arte o una exposición de arte es un gran lugar para que una chica de Piscis busque el amor.

