Esto es lo que hace cada signo para demostrar que quiere regresar con su ex

La astrología nos ayuda a comprender los rasgos de la personalidad de cada signo y cómo esto influye en la forma en la que manejan diferentes aspectos de su vida, incluyendo cuando desean regresar con un viejo amor. Respecto a la vida amorosa, existen signos sumamente conectados con sus emociones que usualmente expresan lo que sienten sin pensarlo demasiado, sin embargo también existen signos que prefieren reservar sus emociones para si mismos, por eso cuando se trata de recuperar a su ex, cada uno tiene una manera particular de demostrarlo. A continuación te decimos como identificar las señales que da cada signo para demostrar que quiere regresar con su ex.

Te recomendamos la nota siguiente: Gucci y sus colecciones inspiradas en caricaturas que nos hacen volver a nuestra infancia

signo del zodiaco

Aries

Aries es un signo muy orgulloso que a pesar de poseer una personalidad extrovertida no se arriesgará a ser rechazado por su ex, es por eso que prefiere seguirlo de cerca en las redes sociales y dejando algún “me gusta” de vez en cuando de manera intencional para hacer notar su interés.

Tauro

Tauro es un signo sumamente atractivo, por lo que intentará reconquistar a su ex pareja apareciendo en algún evento social en el que sabe que seguro su ex amante estará presente, siempre procurará verse radiante y se acercará sutilmente para intentar seducirlo.

Géminis

Géminis es el tipo de ex que siempre deja una ventana abierta, es decir, que nunca terminan de manera definitiva con sus parejas, sino que continúan comunicándose o incluso siendo amigos, de esta manera tienen la posibilidad de volver a conectar con la otra persona cuando deseen.

Cáncer

Cáncer es otro signo que procura terminar sus relaciones de manera amistosa, por lo que si siente deseos de regresar con su ex, comenzará a mandarle mensajes de manera casual antes de revelar sus verdaderas intensiones.

Leo

Leo es un signo atrevido y piensa que debe arriesgarse para ganar, así que probablemente intentará tener un gran gesto como enviarle un regalo muy personal a su ex en su cumpleaños o probar a su antiguo amor que ha cambiado los aspectos que sabe que le disgustaban de él.

Virgo

Virgo intentará restablecer la comunicación a través de conversaciones casuales como preguntas sobre un lugar al que alguna vez fueron o enviando algún mensaje humorístico que solo los dos comprenden para poco a poco investigar si existen posibilidades de una reconciliación antes de dar el primer paso.

Libra

Libra buscará cualquier excusa para encontrarse a su ex, ya sea apareciendo en su casa con el pretexto de que olvidaron algo o pasando casualmente por su lugar de trabajo, este signo hará hasta lo imposible por ser visto por su antigua pareja.

Escorpión

Aunque este signo tiene muchas virtudes, puede llegar a ser manipulador cuando quiere algo, así que es capaz de llamar a su ex buscando consuelo cuando ha tenido un mal día apelando a su lado sentimental hasta lograr acercarse nuevamente a él.

Sagitario

Sagitario usualmente tarda en decidir si realmente quiere a su ex de regreso, pero una vez que se ha convencido hablará directamente de sus intensiones y se esforzará por conseguir reconquistar a su ex pareja, aunque probablemente vuelva a caer en antiguos hábitos que los llevaron a terminar su relación.

Capricornio

Capricornio usualmente extraña a su ex cuando siente la necesidad de intimar con alguien, así que volverá a buscar a su pareja invitándolo a una cita relajada como una cena en la que puedan hablar sobre sus emociones.

Acuario

Acuario no es el mejor signo para reconectar con su ex pareja, por eso prefiere enviar indirectas a través de sus redes esperando que su ex amante las vea y reaccione poniéndose en contacto, sin embargo esta estrategia no siempre es efectiva y puede terminar decepcionado.

Piscis

A pesar de ser el signo más conectado con sus emociones, Piscis no correrá a confesarle su amor a su ex, sino que lo meditará durante un largo rato el por qué de sus emociones y después mantendrá una conversación con su ex pareja para averiguar si existe la probabilidad de una reconciliación.

Te recomendamos en video: