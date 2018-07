3 signos del zodiaco que tendrán un giro positivo este viernes 13

El 13 de julio de 2018 estará lleno de sorpresas para muchos signos del zodiaco. El universo estará conspirando para que la energía de los astros provoque giros inesperados. Debes estar lista para recibirla.

Leo

Eres más de lo que otros ven en el exterior. Hay un universo entero dentro de ti, lleno de cometas colisionando y explosiones de supernovas. El mundo material es fascinante, pero tu alma está hecha de mucho más. Es hora de echar un vistazo a lo que hay dentro porque serás capaz de hacer grandes cosas este día.

Libra

Has tenido metas y sueños que has escondido por miedo a avanzar.Hoy será el momento ideal para retomarlos y ponerte en marcha. Es un llamado que no puedes ignorar y que sin duda te traerá una gran fortuna en muchos sentidos. Tus sueños te necesitan tanto como los necesitas.

Sagitario

No te aferres a las partes tuyas que quieren ser liberadas. No confunda el compromiso con el miedo a dejarlo ir. Algunas cosas deben terminar para que algo mejor pueda comenzar. Incluso si se siente como una muerte pequeña, el renacimiento hace que todo valga la pena. Avanza, incluso si estás tentado a mirar hacia atrás.

