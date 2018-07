La razón por la que te enamoras de la persona equivocada según tu signo zodiacal

A veces nos enamoramos de la persona equivocada y no entendemos por qué. Pero, los astros explican la razón según tu signo zodiacal.

Aries

Eres una persona naturalmente enérgica y aventurera, por lo que piensas que es perfectamente razonable que solo quieras salir con personas que son como tú. Tienes dificultades para encontrar a alguien que pueda igualar tus altos niveles de energía y tu hambre de aventura. No importa cuánto te mire, simplemente no has encontrado a esa persona. Sin embargo, debes entender que tal vez la persona adecuada para ti es alguien que es exactamente lo contrario de lo que estás buscando.

Tauro

Eres un poco terco y resistente. A veces, es mejor simplemente alejarse cuando las cosas no funcionan. Realmente no tiene sentido obligar a una relación a funcionar si la química simplemente no está allí. Tienes que confiar en tu instinto de vez en cuando, y dejar de ser tan testarudo.

Géminis

Te alejas de las personas que son directas y agresivas cuando se trata de perseguir lo que quieren en la vida, pero eso es exactamente lo que necesitas. Eres demasiado cauteloso y temes lastimarte. Te blindas frente a otras personas hasta el punto en que prácticamente estás causando tu propia soledad.

Cáncer

Eres demasiado cuidadoso y estás causando sufrimiento en tus relaciones. Siempre estás atraído por almas increíblemente defectuosas y dependientes. Te gusta ser la persona que cuida a otras personas porque así es como siempre ha sido para ti. Pero en realidad, eres tú quien está dañado y necesitas encontrar a alguien que esté dispuesto a cuidarte para un cambio.

Leo

Un Leo siempre será conocido por tener una personalidad muy fuerte y exigente. Eres un líder y tiene grandes expectativas para las personas. Te gusta establecer la dirección para las personas y la mayoría del tiempo, las personas se sienten cómodas bajo tu liderazgo. Sin embargo, este rasgo se traslada a sus relaciones, y simplemente no sirve.

Virgo

Tu naturaleza de pensamiento excesivo te está llevando a un lugar de soledad y nunca querrás quedarte atascado allí. Deja de buscar a alguien que sea pasivo y esté dispuesto a pasar por alto todas tus espuelas intelectuales. Necesitas a alguien que pueda interactuar contigo de manera profunda e inteligente.

Libra

Eres el siempre encantador Libra del que todos no pueden evitar enamorarse. Sin embargo, este encanto ha acumulado dosis de presunción dentro de ti que necesitan ser remediadas. Tendrás que encontrar a alguien con quien tengas altos niveles de química, pero que también pueda servir como vigilante. Necesitas a alguien que tenga la habilidad de ser honesto y directo contigo y te hable claro sobre tus defectos.

Escorpio

Eres una personalidad muy fuerte e independiente. Siempre tienes la habilidad de obtener las cosas que quieres con trabajo duro e inteligencia. Sin embargo, para que puedas tener una relación que funcione, necesitas estar con alguien que coincida con tus propias fortalezas. No puedes permitirte el lujo de tener una pareja pasiva y sumisa que se doblegue a tu voluntad.

Sagitario

Eres una de las personas más optimistas del mundo. Siempre te gusta disfrutar de las maravillas y la belleza que la vida puede ofrecer. Te gusta tener una visión positiva de la sociedad, y siempre evita el pesimismo y la negatividad. Sin embargo, si deseas que tu relación funcione, necesitas comunicarte con alguien que pueda compensar tu propia positividad. Necesitas a alguien que te exponga a las duras realidades del mundo sin amortiguar tu espíritu por completo.

Capricornio

Deja de sentir que siempre debes ser independiente y autosuficiente. Está bien que tengas una relación con alguien que te haga sentir que te están cuidando. No siempre debes enfrentarte solo al mundo, y para eso están las relaciones.

Acuario

Eres un robot, Acuario. Ves las emociones como debilidad y piensas que las relaciones solo pueden funcionar cuando se realizan con otros robots. Sin embargo, cuando te encuentras con alguien que tampoco cede a las emociones, tus relaciones no tendrán ninguna chispa o brillo. Necesitas estar con alguien que pueda ofrecer un contraste con su mundo en blanco y negro.

Piscis

Siempre te atraen las relaciones abusivas y manipuladoras solo por la naturaleza de tu personalidad. Eres un trampolín natural. Siempre te gusta apoyar a la gente, y no piensas demasiado a menudo. Deja de ser tan desinteresado y encuentra a alguien que sabes que no abusará de tu amabilidad y amor. Esa es la única forma en que puede encontrar el éxito en el amor.

Te recomendamos en video