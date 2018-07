3 signos que estarán mas sensibles esta semana, así que cuidado con hacerlos enojar

A medida que los planetas retrogrados continúan poniendo a prueba la paciencia de los signos del zodíaco, un eclipse solar parcial en el signo del agua sensible de Cáncer anuncia el final de un capítulo y el comienzo de otro. El cambio casi nunca ocurre sin algunas patadas y gritos. No siempre es fácil dejar atrás el pasado. Sin embargo, si tienes problemas, trata de confiar en que el futuro está lleno de posibilidades.

Por otro lado, si conoces a alguien de estos signos, será mejor que cuides tus palabras y acciones ya que estarán más sensibles de lo normal, lo que los hace propensos a estallar de rabia o desesperación.

Aries: estarás en desacuerdo con las necesidades de los demás

Esta semana, puedes sentir que te empujan en dos direcciones diferentes y te confunden los instintos que debes seguir. Como Marte, tu planeta regente, continúa su retroceso hacia atrás, te sentirás desconectada de tu círculo social, tal vez incluso frustrada con tus relaciones. Esta insatisfacción también puede tomar la forma de una apatía general con el mundo, haciendo que sientas que nadie se está moviendo en la dirección correcta mientras te pierdes en el caos.

Estás en el proceso de remodelar tu mundo para que coincida con necesidades más específicas. Es posible que ya no coincidas con tu entorno y que te sienta sola. Sin embargo, estás alcanzando una luz que solo unas pocas almas especiales entenderán. No vayas culpando a todos los demás de tus emociones.

Leo: podrías estar enfrentando realidades difíciles sobre la vida

Estarás siendo afectada en un nivel profundamente personal esta semana. Si sientes que todo tu mundo está cambiando justo ante tus propios ojos y nadie más ve lo que estás viendo, no te alarmes. Estás atravesando una introspección inmensa y profunda. No sería la peor idea reservar un tiempo para la soledad, la reflexión y la meditación. Estás recibiendo montones de energía cósmica del universo, y si no te tomas el tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos, podrías terminar sintiéndote abrumada y estresada.

Mercurio te da todo el poder para darle sentido a lo que estás aprendiendo. Solo asegúrate de organizar tus sentimientos y atender tus necesidades primero.

Escorpio: estarás más a la defensiva

Es posible que tenga dificultades para comprender en quién confiar últimamente, lo que dificulta mucho más que pueda manejar las críticas y el estrés. Con Marte, su planeta regente, agitando las cosas en su cuarta casa de la casa, está reevaluando sus valores, su base y sus relaciones más cercanas. Dado que este planeta también gobierna sobre la agresión, la lucha y la irritabilidad, no te sorprendas si sientes que tus lealtades están por todos lados. Si sus defensas se están disparando a la primera señal de daño, podría ser el momento de tomar un descanso y realinear sus espíritus. No te sientas culpable por desaparecer en tu propio mundo si es necesario.

Cuando Júpiter se mueva directamente en tu primera casa del yo esta semana, comenzarás a darle sentido a la guerra interna que has sufrido durante los últimos meses. Tómese el tiempo para escuchar su corazón, juntar sabiduría en la que pueda apoyarse. Ya sabes todas las respuestas en este momento. Solo tienes que hacerte las preguntas correctas.

