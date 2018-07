Las tres personalidades de Cáncer en el amor según el zodiaco

Estamos en temporada de Cáncer el signo más emocional de zodiaco, esta característica se debe a que está regido por la luna y el agua, ambas fuerzas están asociadas a el yo interior, lo que hace que Cáncer tenga un gran sentido de la vida y la espiritualidad. Aunque todos los pertenecientes a este signo comparten características similares en su personalidad, existen 3 tipos de Cáncer en el amor, ya que en este aspecto, Cáncer es capaz de expresarse de formas diferentes.

Cáncer

El Maternal

Siempre busca que su pareja se sienta bien y le interesa saber sobre su vida y sus sentimientos, es una persona muy emocional y confiable que haría todo por la persona que ama. Siempre busca la paz y odia el conflicto, ante un desacuerdo preferirá marcharse antes de involucrarse en una pelea.

El Hogareño

Este tipo de Cáncer prefiere pasar un momento de relajación a lado de su pareja que salir de fiesta, ama quedarse en casa y cocinar o ver películas. Para él su casa es su santuario y buscan hacer sentir a su pareja como parte de él, así que cuando están con ella la hacen sentir especial y única.

El Cangrejo

El signo de Cáncer es representado por un cangrejo, esto no solo se debe a que su elemento es el agua, sino a que como ese animal, algunos Cáncer tiene un caparazón difícil de penetrar. Son persona muy emocionales y buscan protegerse de ser heridos, por lo que buscan no compartir demasiado sobre su vida intima y tienden a alejarse para no involucrar sus sentimientos, sin embargo una vez que ganas su confianza son incondicionales.

