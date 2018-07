Estos 3 signos del zodiaco tendrán un giro inesperado en su relación de pareja

Esta temporada está regida por Cáncer, uno de los signos más sensibles y emocionales del zodiaco por lo que cada signo estará siendo afectado de distinta forma.

Por ello, pueden venir grandes cambios para algunas personas, especialmente en el plano amoroso y aunque quizá se perciban como algo negativo, en realidad es que cuando una relación de pareja no va bien, todos somos capaces de intuirlo. Sin embargo, muchas veces no queremos verlo, nos cuesta admitir que las cosas no están yendo por buen camino y que solo terminamos agobiados. Los astros podrían ayudarte a deifinir el rumbo de tu relación.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Deja de desgastarte y no lo trates de cambiar, la gente no cambia de la noche a la mañana y tú no eres quien para querer que los demás cambien porque así lo deseas, es necesario que aprendas que no vas a tener el control de todo y mucho menos de todos porque lo único que harás será alejarlo de ti.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Una relación debe ser equitativa y por lo tanto ambos deben aportar por igual, no te puedes seguir desgastando tanto, si él te ama realmente también comenzará a dar muestras de su afecto sino lo hace es más que evidente, porque significa que no aprecia tu esfuerzo, amor y dedicación.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

El hecho de que tu pareja te diga que te extraña mucho no es suficiente pues él te lo debe demostrar con hechos, vales mucho y requieres compartir tu vida con alguien que realmente esté presente para ti en todo momento y que te procure.

