Así es como puedes hacer que tu ex novio enloquezca de celos, según su signo

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Ponlo celoso yendo a un viaje con un grupo de amigos y asegúrate de que esté incluido otro chico del que siempre pensó que estabas enamorada. Él odiará el hecho de que te estés divirtiendo sin él, pero también odiará que este tipo específico esté ahí contigo. No hay nada que él pueda hacer al respecto.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Haz que se ponga celoso luciendo más sexy que nunca. Los hombres Tauro son bastante superficiales, le gusta la opulencia así que nada mejor que saber lo que se pierde sin ti. Date un gusto ve a comprar ropa nueva, córtate el cabello como siempre has deseado. Demuéstrale que la ruptura no te ha destruido, y ciertamente no te ha desanimado en absoluto.

Geminis (22 de mayo al 21 de junio)

Haz que esté celoso ignorándolo por completo. Los hombres Géminis son muy sociales. No les gusta estar solos y ciertamente no les gusta que los ignoren. No dejará de pensar en ti y por qué no lo estás respondiendo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Ponlo celoso estando en contacto con su familia sí es que hubo una buena relación. Si tienes buena relación con su hermana o alguna prima, no dejes de ir a tomar café o helado con ella. El tipo Cáncer es muy cercano a su familia y se pondrá celoso si la novia con la que ya rompió continúa conquistando los corazones de la gente que ama.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Ponle celoso por tener una cita con alguien que sea mejor en el papel que él. Al hombre Leo le gusta ser el mejor, y si ve que estás saliendo con alguien que parece ser mejor que él, herirá su ego descomunal. Saca a alguien que inmediatamente lo hará sentir que encontraste algo mejor (que así será).

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Ponle celoso por coquetear con sus amigos. El hombre de Virgo valora la lealtad y cuando ocurre una ruptura, espera que sus amigos estén de su lado. Intenta seguir siendo amigo de sus amigos y, por consiguiente, se volverá paranoico de que a sus amigos les gustes más que a él. Lo más probable es que se vuelva extrañamente posesivo sobre ellos, lo que los extrañará por completo. No te sorprendas cuando recibas un mensaje de texto que dice que "era amigo de ellos primero".

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Ve a lugares que sabes en los que él estará, luciendo fenomenal mientras estás allí. El tipo Libra evita la confrontación a toda costa y cuando él te ve después de la separación, lo más probable es que él / ella quiera a) desaparecer o b) que hable pacíficamente contigo como si los dos fueran amigos. Si te ves particularmente hermosa, será difícil para él hacerlo. Él quiere ser tu amigo porque quiere ser amigo de todos, pero cuando te ves tan bien, deseará que los dos puedan ser más.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Hazlo celoso simplemente por existir. No es difícil hacer que el Escorpio ex celoso. Estarán celosos de lo que estás haciendo, adónde vas y a quién estás viendo, y tendrá menos que ver con lo divertida y emocionante que parece tu vida, y más con el hecho de que desearía que la ruptura te afectara de manera peor. Ponlo celoso mostrando que la ruptura no te ha derrotado.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ponle celoso viajando a un lugar emocionante y documentando todo el viaje en las redes sociales. Publica tu historia cada hora y haz algo diferente cada vez. Demuéstrale que estás más libre que nunca para hacer exactamente lo que quieres, y que no estás aburrido o estancado sin él.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Ponle celoso al sumergirte en el trabajo y patearle el culo a tu carrera. Está motivado y concentrado, y quiere tener éxito. Piense en todo ese éxito que quiere para sí mismo y consígalo para usted. Demuéstrale que tienes más éxito que nunca, y que el final de tu relación te motivó a avanzar tanto personal como profesionalmente.

Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

Hazle sentir celos al invitar a sus amigos en común a algún lado, sin invitarlo. El hombre de Acuario odia estar aburrido y sentirse fuera. Le encanta salir con amigos y pasar un buen rato. Lo volverá loco cuando invites a todos tus amigos a algún lado y él no podrá ir. Se sentirá demasiado orgulloso para preguntar si puede venir, pero la respuesta será negativa.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Ponle celoso al hacer todas sus cosas favoritas por tu cuenta. Ve a ver a su banda favorita tocar en ese bar de buceo de la ciudad y publica un video en Instagram, ve a su museo favorito y toma una foto junto a su artefacto o pintura favorita. El chico de Piscis es muy apasionado acerca de sus intereses y pasatiempos. Haz todas las cosas que les interesaban pero sin él.

