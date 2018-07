No te pierdas el horóscopo mensual de Mhoni Vidente

Aries

Mes de decisiones radicales y fuertes en tu vida. En cuestiones amorosas necesitas tranquilizarte y dejar que todo fluya. A tu signo lo domina el Sol, así que trata de ir de vacaciones o a la playa y así recibir esa buena energía. Ten cuidado con los accidentes o evita los deportes extremos. Te llega una propuesta de trabajo y será con mejor sueldo. Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir. Recibes un dinero por un golpe de suerte con el número 13. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 29 y 30, sobre todo, en lo económico. Trata de ser más constante en tu carrera universitaria. Irás a muchas fiestas todo el mes, pero ten cuidado con el alcohol o las drogas. Un amor del signo de Piscis o Capricornio volverá a ti a mediados de mes. Te regalan una mascota. Recuerda que tu signo es líder y está hecho para hacer frente a los problemas.

Tauro

Julio es de reconciliación contigo mismo, es decir, decides no sabotearte y crecer en todos los sentidos, y más en lo profesional. Este mes te traerá abundancia. En cuestiones de salud, estarás cansado por el ejercicio o el estrés, así que te recomiendo comprar vitaminas. Trata de no hacerte ninguna cirugía en este mes. En el amor, tendrás días de confusión, recuerda que tu signo es muy intenso y apasionado, por eso te recomiendo analizar tu situación de pareja antes de tomar una decisión drástica. Pagas deudas del pasado y recibes un dinero por unas comisiones. Terminas tu escuela y decides tomar un curso de idiomas. A los Tauro que están solteros les llegará un amor del signo de agua. Es tiempo de hacer un negocio. Tendrás un golpe de suerte con el número 05. Tus mejores días del mes serán 04, 07, 09, 12, 16, 19, 21, 27 y 30.

Géminis

Julio será un mes de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y profesional. Firmas contratos y decides poner un negocio propio. Decides ir de vacaciones con tus amigos. Tramitas un crédito de auto. Cuidado con problemas con el sistema nervioso o las hormonas. Tendrás un golpe de suerte con el número 06, pero trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Los que tiene pareja seguirán muy enamorados. A los solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo. Recuerda que tu signo es muy compatible con Aries, Virgo y Libra. Procura seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido. Un amor del pasado te busca para volver, pero recuerda que si ya te la hizo, te la volverá a hacer. Tus mejores días de este mes serán 03, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 29 y 30.

Cáncer

En este mes de julio la abundancia estará de tu lado, y más porque es tu cumpleaños, así que te recomiendo prender una veladora blanca y pedir que todo lo bueno llegue a tu vida. Trata de no cambiar de trabajo, pues donde estás te darán una oportunidad de mejor sueldo o un puesto de mayor rango. En el amor vuelves a brillar y te enamoras muy fuerte. Tus mejores parejas serán del signo de Sagitario, Acuario o Piscis y hablarás de casarse o vivir juntos. Ten cuidado con problemas legales o de impuestos. Es tiempo de adquirir un carro. Ya planeas tus vacaciones y decides comprar boletos de avión para irte con tu pareja. Tu número de la suerte será el 05, trata de jugarlo el martes junto con tu día de nacimiento. Tus mejores días serán 04, 06, 09, 11, 17, 21, 23, 27, 28 y 30, sobre todo, para hacer inversiones o trámites de crédito. Trata de usar más los colores claros para que te sientas mejor de salud.

Leo

Julio es un mes de cambios de actitud y pensamientos positivos, recuerda que te ayudan las energías solares y eso te pone en contacto con la naturaleza. Decides sacar un crédito y comparar un automóvil. Te invitan a dar una conferencia o una plática de tu carrera, pues eres muy bueno para enseñar. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas mal a las personas que te quieren, así que analiza lo que dices. Tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto. Te encuentras con un amor del pasado y decides volver a enamorarte otra vez. Resuelves problemas legales o de demandas a tu favor. Tu número de la suerte de este mes es el 27, trata de jugarlo los días martes. Ten cuidado con las envidias o trata de no comer nada de personas de las que desconfías, sobre todo, en el trabajo. Tus mejores días serán 04, 07, 15, 19, 22, 25, 29 y 30. A los Leo que están casados les vendrá la sorpresa de un embarazo.

Virgo

Mes siete, este número es de buena suerte para tu signo, que es Tierra, y eso hace que este verano tus sueños se hagan realidad y más en cuestiones legales. Ten cuidado con el alcohol o las drogas. En este mes tendrás fortuna en juegos de azar y todo lo relacionado con inversiones que te dejarán bastantes ingresos. Tus mejores días serán 03, 05, 06, 08, 12, 17, 19, 20, 24, 27 y 31, que serán buenos en lo relacionado con nuevos trabajos y crecimiento. En el amor tendrás problemas de divorcio o separación. Te invitan a salir de viaje y será a una playa. Inicias un curso de administración o publicidad. Eres el mejor para dar consejos, pero trata de no quedarte sin ellos. En el amor tendrás varios amores a la vez, ya que tu intensidad sexual es muy fuerte, pero tu signo más compatible será Aries, Cáncer o Capricornio. Tu número de la suerte es el 09 y trata de jugarlo los días viernes. Ten cuidado con problemas de salud.

Libra

Mes de buenas noticias para tu signo, sólo trata de no hablar de tus asuntos personales. En el trabajo tendrás juntas de última hora para un nuevo puesto o un aumento de sueldo. Serán 31 días de muchos eventos sociales, así que trata de mantener buena salud y hacer ejercicio. Recuerda que a tu signo lo domina el verse bien. Eres muy apasionado en lo que realizas y eso te llevará al éxito. Este mes tendrás dos amores al mismo tiempo, así que trata de definir tu relación de pareja; tu mejor compatibilidad es con los signos de Piscis, Aries o Géminis. Sales de vacaciones con tu pareja a mediados de mes. Cuidado con lo que firmas o no prestes dinero, pues te querrán hacer un fraude o robo. Recuerda que tienes el don de la intuición y eso te ayudará a quitarte malas energías. Tus mejores días del mes serán 03, 07, 09, 12, 13, 18, 19, 23, 29 y 30; tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con el número 08.

Escorpión

Julio será un mes de suerte en cuestiones económicas, decides comprarte otro carro o cambiarte de casa. Tendrás fortuna este mes con el número 03, trata de jugarlo los domingos junto con tu signo y te llegará un premio grande. Serán días de hablar de amor profundo con tu pareja y eso te motiva y te impulsa a realizar más proyectos en tu vida. Recuerda que a tu signo lo domina la energía sexual y cuando tienes pareja estable todo fluye mejor. Serán días de mucha suerte para resolver problemas legales o tener la victoria de tu lado en cualquier asunto pendiente. Un amor del pasado del signo de Tauro o Libra te buscará para volver. Recuerda que es verano y necesitas ejercitarte o caminar al aire libre, eso te ayudará a estar de lo mejor. Los días 04, 07, 09, 11, 14, 18, 19, 27 y 30 serán muy buenos para tu signo y más cuestiones de trabajo o escuela. Trata de ahorrar para que en el futuro estés más estable.

Sagitario

Será un mes muy importante para tu signo, trata de ir a la playa en este mes o tomar baños de sol para que tu energía positiva crezca. Iniciarás la compra de una casa o tramitarás un crédito, recuerda que este mes es de suerte en inversiones. Los días 03, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21 y 29 serán de buenas energías alrededor de ti y más para cambiar proyectos de vida o encontrar un mejor trabajo. Trata de aprender a seleccionar mejor a tus amistades, recuerda que a tu signo lo envidian mucho. En el amor sigues muy estable con tu pareja. A los que están solteros les llegará la persona ideal y será del trabajo. Procura tener una pareja estable y dejar a los demás amores que sólo te quitan tiempo y energía. Cuida el dinero, trata de no prestar a nadie, esto es lo ideal para que no te roben la suerte. Arreglas papeles de migración. Tu número de la suerte este mes será el 77, trata de jugarlo los viernes.

Capricornio

Mes de muchos proyectos, recuerda que tu energía positiva crece más en el séptimo mes del año. Serán días de mucho trabajo y estar muy contento. Tus mejores días del mes serán 04, 07, 09, 11, 20, 21, 22, 26, 29 y 30. Puedes empezar un negocio o cambiar de trabajo, ya que las energías positivas te rodearán con mayor fuerza. Sabrás de la boda de un familiar y te invitan de padrino. Este mes vendrá un amor de fuera o del signo de Aries, Leo o Libra que será muy compatible contigo. Ten cuidado, amiga de Capricornio, con problemas de hormonas o trata de ir con el médico, y no te pongas a dieta con pastillas, recuerda que te alteran las dietas forzadas, así que busca lo natural. Terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente con tus tarjetas. Tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar, trata de jugar los martes con los números 30 y 21.

Acuario

Serán días de metamorfosis para tu signo, trata de reinventarte, sólo es cuestión de concentrarte en lo que quieres y no platicarlo para no llenarte de malas energías. Recibes un dinero por parte de una comisión o un pago de deuda. Ya no seas tan coqueto, trata de tener una pareja estable y vivir más en armonía. Retomas las clases de yoga o haces más ejercicio. Recuerda que tu signo es muy vanidoso, siempre busca que lo volteen a ver, así que trata de seguir con una dieta saludable. Tus mejores días serán 04, 08, 10, 13, 19, 21, 24, 25, 28 y 30. Te busca un amor del pasado que querrá volver. Tus padres te piden un favor. Tu número de la suerte para todo el mes es el 21. Cuídate de problemas de infección de transmisión sexual o de piel, trata de ir con tu médico. Un amor del signo de Aries o Escorpión te buscará para una relación más seria.

Piscis

Mes de entrega total a tu trabajo o proyectos de vida. El número siete es muy importante para ti y este séptimo mes no es la excepción. Recuerda que eres el mas intuitivo del Zodíaco, por eso te recomiendo que cuando tomes una decisión trates de analizarlo antes. Te proponen salir de vacaciones con tu pareja o familia. Recibes un dinero que no esperabas para la compra de un coche o el cambio de casa. Trata de dormir más, pues tu cuerpo y mente necesitan descansar. Recibes la noticia de que un familiar se casa. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. En estos días las buenas energías te rodearán para estar mejor. En el amor no sabrás qué hacer con tu pareja, porque sientes que se aleja de ti, pero regresa, y si ves que tu pareja ya no esta al 100% contigo, es mejor conocer nuevos amores. Tu número de la suerte para todo el mes es el 08.

